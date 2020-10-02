Вся партия эсколара, отправившего посетителей ресторана в больницу, запрещена к продаже

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что пробы рыбы, поданной на обед в ресторане Pull, переданы на экспертизу в центральную лабораторию департамента.

"Результатов анализов пока нет, они должны появиться в ближайшее время, - сказала представитель ветеринаров Элен Курвитс. - Следствие еще не завершено, однако продажа данной партии рыбы остановлена до появления результатов анализов и выяснения всех обстоятельств. Можем уточнить, что речь идет не о привычном виде масляной рыбы. Это был эсколар (Lepidocybium flavobrunneum)".

Работа ресторана была возобновлена еще в пятницу, на месте специалисты не обнаружили никаких нарушений.

Напомним, что в минувший четверг обед в таллиннском ресторане Pull закончился для нескольких человек серьезными проблемами со здоровьем. «Кто-то смог доехать до больницы сам, моему мужу вызвали скорую, поскольку ему стало настолько плохо, что сначала подумали, что это инсульт», - рассказала читательница Мария.

По словам Марии, ее муж и еще шесть сотрудников фирмы отправились на обед в ресторан Pull, расположенный в столичном квартале Ротерманни. «Симптомы проявились практически мгновенно: покраснение лица, сильная головная боль, учащенный пульс, тошнота, диарея», - перечислила она.

В больнице отобедавшая в Pull компания поняла, что они не единственные, кто попал в такую ситуацию: «Там уже находились люди с такими же симптомами, которые тоже побывали на обеде в этом же ресторане».

Работники скорой помощи сразу поняли, что причина в пище, а потому сразу поинтересовались, что ел пациент: «А ел он масляную рыбу (в данном случае речь идет об эсколаре – прим. ред.), как и все остальные, и рыба, по его словам, имела странный вкус».

По данным Марии, врачи сразу сообщили о случившемся в соответствующие инстанции. То же самое, как заверил Rus.Postimees хозяин ресторана Pull Энн Тобрелутс, сделали и собственники точки общепита: «Как только мы получили информацию о случившемся, мы сразу убрали блюдо из меню. Это была масляная рыба, которую мы подавали только в обеденное время, в период с 12 до 15 часов».

По словам Тобрелутса, реакция рестораторов была мгновенной: «Мы проверили все, сами сообщили в Департамент здоровья и доставили рыбу на анализ в лабораторию. Надеемся, что окончательные выводы будут известны уже скоро, пока нам сказали, что это, скорее всего, аллергическая реакция на масляную рыбу».