Сыырумаа не получил кредит на реконструкцию Батарейной тюрьмы

Бизнесмен Урмас Сыырумаа, который рассчитывал на льготный кредит в размере около 40 млн евро из фонда KredEx на реконструкцию Батарейной тюрьмы, государственную поддержку не получил, и теперь неясно, будет ли вообще реализован этот проект стоимостью 100 млн евро.
В фонде обосновали отказ тем, что реализация проекта в Батарейной тюрьме еще не начиналась, поэтому его нельзя считать незаконченной стройкой, передает Rus.ERR.
Теперь бизнесмен планирует проанализировать ситуацию, поскольку, по его оценке, при покупке Батарейной тюрьмы он взял на себя обязательство реконструировать бывшую морскую крепость к 2026 году, но эти планы серьезно притормозил коронавирусный кризис. Один из вариантов - смягчение государством условий выдачи кредитов KredEx.
По словам бизнесмена, если государство не выдаст льготный кредит, то реконструкция Батарейной тюрьмы может застопориться: «В нынешнее неопределенное время за свои средства практически и не удастся, да и неразумно».