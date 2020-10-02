Сыырумаа не получил кредит на реконструкцию Батарейной тюрьмы

В фонде обосновали отказ тем, что реализация проекта в Батарейной тюрьме еще не начиналась, поэтому его нельзя считать незаконченной стройкой, передает Rus.ERR.

Теперь бизнесмен планирует проанализировать ситуацию, поскольку, по его оценке, при покупке Батарейной тюрьмы он взял на себя обязательство реконструировать бывшую морскую крепость к 2026 году, но эти планы серьезно притормозил коронавирусный кризис. Один из вариантов - смягчение государством условий выдачи кредитов KredEx.