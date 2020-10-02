Зачем шведы красят свои дома в красный цвет?

Цвет, который особенно часто используют для окраски фасадов деревянных домов в Швеции, называется «красный фалун» - он имеет почти знаковый статус в этой стране. По-эстонски этот цвет называется rootsi punane - «шведский красный». Историю этого цвета можно проследить вплоть до IX века, когда в центральной Швеции находились крупнейшие в Европе медные рудники. Именно они составляли экономическую основу всего Королевства и сделали его одной из самых богатых стран. Эта местность и выросший там впоследствии город носили название Falun, от которого и происходит наименование этого своеобразного оттенка красного цвета, сообщает портал Smithsonian.

ФОТО: Unsplash

Уже в XVII веке Швеция стала одной из самых сильных и влиятельных стран Европы, во многом благодаря месторождениям меди, однако у рудников тоже есть срок годности. В конце XVII века ресурсы меди начали истощаться, и металл было уже не так легко найти. К 1687 году рудники опустели, завершив тем самым период расцвета страны. Несмотря на это, жители нашли другое практическое применение бывшим медным рудникам - в XVIII веке шведы начали использовать остаточные отложения металла для изготовления фасадной краски.

ФОТО: Unsplash

Со временем в результате окисления частиц железа в рудах образовался уникальный красный пигмент. Чтобы ускорить процесс окисления, шведы собирали на старых медных рудниках глинообразную почву, сушили ее и затем сжигали. При нагревании масса приобретала ярко-красный оттенок. Затем сухой красный порошок смешивали с водой, мукой и льняным маслом, и этой эмульсией красили фасады зданий.

ФОТО: Unsplash

В 1900-х годах красный фасад уже считался символом шведских провинций. В то время Швеция пострадала от экономического кризиса, и арендная плата в Стокгольме резко выросла - он стал самым дорогим городом в Европе. Чтобы не разжигать волнения в обществе, в 1904 году правительство призвало средний класс переехать в пригороды столицы и выдало ссуды на строительство домов. К этому времени красный цвет стал еще более актуальным, поскольку люди массово выкрасили этой краской свои дома.

ФОТО: Unsplash