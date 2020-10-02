Фото: 13-летний мальчик на Porsche на безумной скорости удирал от патрульных

Около трех часов ночи патруль, осуществлявший дорожный надзор в непосредственной близости от моста Синди на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Пярнумаа, зафиксировал двигавшийся со скоростью 130 км/ч со стороны Пярну по направлению к Пайде автомобиль Porsche. Ему был подан сигнал остановиться, однако водитель его проигнорировал и продолжил движение.

По словам руководителя патруля Пярнуского полицейского участка Хенри Мурумаа, местами скорость пытавшегося удрать от полиции автомобиля превышала 200 км/ч. «Патруль, выдвинувшийся за этим автомобилем, привлек дополнительные силы для устранения с дороги представляющего опасность транспортного средства и в районе Вяндра второй полицейский патруль установил на дороге препятствие. Однако водителю Porsche удалось его обойти, из-за чего пайдеский патруль, прибывший на помощь пярнуским патрулям, был вынужден установить перед дорогой Сяревере новое препятствие — так называемого «ежа»», - объяснил Мурумаа.

Но в непосредственной близости от препятствия водитель съехал с дороги и продолжил движение по обочине. Через несколько сотен метров водитель вернулся на шоссе, где врезался в полицейскую машину, которая перегородила ему проезд. Поскольку к тому моменту у Porsche лопнуло колесо, водителю ничего не оставалось, как сдаться полиции.

Полицейские установили, что за рулем находился 13-летний мальчик, с которым были 12-летняя девочка и 16-летний юноша. По словам детей, они тайно взяли машину у родителей 13-летнего мальчика, поехали на ней из Пайде в Пярну, чтобы побывать в McDonald's, и уже возвращались в Пайде, когда их решил остановить патруль. «Когда управлявшего машиной мальчика спросили, почему он решил скрыться, тот ответил, что испугался возможных последствий», - рассказал Мурумаа.