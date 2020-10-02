Фото и видео: удиравший от патрульных на Porsche 13-летний мальчик оказался сыном депутата

Около трех часов ночи патруль, осуществлявший дорожный надзор в непосредственной близости от моста Синди на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Пярнумаа, зафиксировал двигавшийся со скоростью 130 км/ч со стороны Пярну по направлению к Пайде автомобиль Porsche. Ему был подан сигнал остановиться, однако водитель его проигнорировал и продолжил движение.

По словам руководителя патруля Пярнуского полицейского участка Хенри Мурумаа, местами скорость пытавшегося удрать от полиции автомобиля превышала 200 км/ч. «Патруль, выдвинувшийся за этим автомобилем, привлек дополнительные силы для устранения с дороги представляющего опасность транспортного средства и в районе Вяндра второй полицейский патруль установил на дороге препятствие. Однако водителю Porsche удалось его обойти, из-за чего пайдеский патруль, прибывший на помощь пярнуским патрулям, был вынужден установить перед дорогой Сяревере новое препятствие — так называемого «ежа»», - объяснил Мурумаа.

Но в непосредственной близости от препятствия водитель съехал с дороги и продолжил движение по обочине. Через несколько сотен метров водитель вернулся на шоссе, где врезался в полицейскую машину, которая перегородила ему проезд. Поскольку к тому моменту у Porsche лопнуло колесо, водителю ничего не оставалось, как сдаться полиции.

Полицейские установили, что за рулем находился 13-летний мальчик, с которым были 12-летняя девочка и 16-летний юноша. По словам детей, они тайно взяли машину у родителей 13-летнего мальчика, поехали на ней из Пайде в Пярну, чтобы побывать в McDonald's, и уже возвращались в Пайде, когда их решил остановить патруль. «Когда управлявшего машиной мальчика спросили, почему он решил скрыться, тот ответил, что испугался возможных последствий», - рассказал Мурумаа.

«Это абсолютное счастье, что дети целы и невредимы. Я работаю полицейским 20 лет и знаю, насколько трагически это может закончиться. Мы пообщались как с детьми, так и с их родителями и объяснили, что могло случиться. Повторяю всем взрослым: родители должны знать, где находятся их дети и что делают. Также нужно разъяснять детям всевозможные вопросы, в том числе касающиеся движения», - добавил Мурумаа.

Депутат Пайдеского горсобрания Янис Тикк рассказал Järva Teataja, что Porshe принадлежит ему.

«Мы с женой спокойно спали, когда постучала полиция и рассказала, что случилось», - говорит Тикк, добавляя, что мальчик всё еще в шоке от произошедшего. Отец обещал, что ему предстоит долгий разговор с сыном. «Сейчас же нужно поблагодарить судьбу, что все остались живы и здоровы. Всё могло закончиться очень плачевно».

Тикк рассказал, что дома он никогда не прячет ключи от автомобиля, потому что ему и в голову не могло прийти, что сын тайком возьмет машину. Депутат обещает, что впредь будет умнее. Хоть он не оправдывает поведение мальчика, но удивляется, что ни один взрослый не вызвал полицию, заметив в машине детей, которые приехали в McDonald’s.