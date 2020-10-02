Коронавирус в России: число новых заражений достигло уровня мая

Суточный прирост заражений Covid-19 в России вернулся к уровню конца мая. Власти Москвы рекомендуют перевести на удаленку до половины офисных сотрудников. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом - в обзоре Би-би-си.

Больше 9000 случаев

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 9 412 новых случаев заражения коронавирусом - на 467 больше, чем днем ранее. Это максимальное число заражений с 23 мая.

Количество новых случаев растет уже 20-й день подряд. 19 сентября впервые с июля суточный прирост превысил отметку в 6 тысяч, 25 сентября - 7 тысяч, а в понедельник, 28 сентября, впервые с середины июня было выявлено более 8 тысяч случаев заражения.

За сутки в России от коронавируса скончались 186 человек (на 17 больше, чем накануне) - это самый высокий показатель с 17 июля.

В Москве за последние сутки зафиксировано 2 704 новых случая заражения - на 286 больше, чем накануне. За сутки в городе скончались 28 человек.

За все время пандемии в России выявили 1 194 643 случая заражения коронавирусом, а число жертв Covid-19 достигло 21 077. Выздоровели за сутки 6 054 человека, за все время пандемии - 970 296.

На удаленку советуют перевести до 50%

Только накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о том, что с 5 октября работодатели должны отправить на удаленку не менее 30% штата, а уже сегодня власти столицы рекомендуют перевести на удаленный режим работы до 50% сотрудников.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», - сказал РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

С понедельника, по словам Ефимова, на удаленную работу в Москве должны перейти до двух миллионов человек.

«Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний», - пояснил он.

Накануне Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что уже в скором времени количество новых случаев заболевания коронавирусом в Москве может достичь трех тысяч в сутки. При этом он назвал маловероятной вторую волну заболеваемости.

По мнению мэра, под второй волной подразумевается повторное заболевание тех, кто уже переболел, а таких случаев пока не зафиксировано.

Проценко: Covid-19 - это действительно опасно

На удаленку рекомендует переходить и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В своем «Фейсбуке» он сообщил, что, по его данным, сейчас в Москве коронавирусом в тяжелой форме болеют свыше 1,5 тысяч человек.