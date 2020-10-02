Водолазы нашли на дне Балтийского моря обломки корабля, в трюме которого может быть Янтарная комната

Янтарная комната, богато украшенная янтарем и золотом, была частью Екатерининского дворца под Санкт-Петербургом, но в последний раз ее видели в Кенигсберге (ныне Калининграде). В 1945 году во время эвакуации немцев из Восточной Пруссии из Кенигсберга с тяжелым грузом вышел пароход «Карлсруэ», впоследствии потопленный советскими военными самолетами у берегов Польши. Пароход затонул за три минуты, удалось спасти около ста человек.

Польские дайверы из группы Baltictech уверены, что нашли тот самый затонувший «Карлсруэ», сообщает «Голос Америки».

«Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может покоиться интереснейшая тайная история, - рассказал дайвер Томаш Стахура. - Корабль практически не поврежден. В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым».

«Карлсруэ» принимал участие в операции «Ганнибал» - одной из крупнейших морских эвакуаций в истории, благодаря которой более миллиона немецких солдат и мирных жителей Восточной Пруссии избежали встречи с советскими солдатами в конце Второй мировой войны.

Исторические документы свидетельствуют, что пароход покинул Кенигсберг в спешке - с большим грузом и 1083 людьми на борту.

«Все это вместе подстегивает воображение. Обнаружение на дне Балтийского моря немецкого парохода и ящиков с еще неизвестным содержимым может иметь большое значение для всей этой истории», - говорит в интервью The Guardian дайвер Томаш Звара.

Поиск обломков «Карлсруэ» длился около года. У исследователей были отчеты советских летчиков и рыболовные карты с указанием препятствий на дне, в том числе затонувших кораблей. Группа дайверов отобрала сначала несколько десятков пунктов для проверки, затем круг сузился до 22, и только один из них оказался такого же размера, как пароход. В июне и сентябре дайверы совершили три погружения и сделали снимки судна. Пароход шел на дно вертикально, ударился носом и осел на киль. Он стоит очень ровно, но весь груз сдвинулся вперед, «машины, ящики - все в беспорядке», говорит Стахура.

Исследования будут продолжены, но они осложняются большой глубиной и удаленностью от берега.

История Янтарной комнаты

Эта комната была подарена королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I русскому царю в обмен на гренадеров и многочисленную группу военных специалистов и ученых, оказавшихся впоследствии в военных академиях Потсдама. Комната была одним из самых великолепных произведений искусства XVIII века. Это 52 кв. метра панелей, выложенных из янтаря трех оттенков, украшенных 565 тяжелыми канделябрами, зеркалами, мозаикой и двумя тоннами золота.

В 1941 году солдаты вермахта вывезли Янтарную комнату из царской резиденции и доставили ее в замок Кенигсберга. В 1945 году ее следы затерялись. Советская комиссия по расследованию, возглавляемая историком-искусствоведом Александром Брюсовым, пришла к выводу, что Янтарная комната сгорела под бомбами в 1945 году.

Но в 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Эта мозаика была конфискована тремя годами ранее у некоего нотариуса, которому ее передал на временное хранение немецкий офицер, участвовавший в вывозе сокровища из Царского Села.

Поиски пропавшей Янтарной комнаты продолжаются до сих пор. Одни эксперты считают, что она может находиться в тонеллях под Пещерой принца (Рудные горы) в районе города Хартенштайна под Дрезденом на юге Саксонии, другие уверены, что ее спрятали в заброшенных шахтах в Силезии, третьи доказывают, что она зарыта в северной части полуострова Ютландия (Дания). Янтарную комнату ищут также в катакомбах в Калининграде и в США, куда ее, по одной из многочисленных версий, могли отправить в качестве оплаты поставок по ленд-лизу.