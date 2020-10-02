Армения объявила о готовности начать мирные переговоры по Карабаху. Азербайджан и Турция против

В свою очередь Азербайджан и его союзник Турция называли переговоры неуместными до тех пор, пока Армения не выведет войска из Карабаха. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня неприемлемы, поскольку она игнорировала проблему урегулирования в Нагорном Карабахе в течение 30 лет, пишет портал "Медуза".