Пт, 2.10.2020
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  • Руины принадлежащего эстонцам сгоревшего дома в Риге превратят в гостиницу

Руины принадлежащего эстонцам сгоревшего дома в Риге превратят в гостиницу

ФОТО: LETA/Zane Bitere

Рижское строительное управление одобрило план реконструкции шестиэтажного дома на Калнциема, 2В. Здание уже пережило и пожар, и частичный снос, сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7.

Долгие годы два исторических здания - на Калнциема, 2В и на Ранькя дамбис, 14 - пустуют и стоят заброшенными. В одном из них в конце 2018 года случился пожар, после чего постройку признали обвалоопасной. Однако сносить здание полностью Рижская дума не разрешила, ведь дома были построены в стиле югенд, а фасады домов считаются памятниками архитектуры местного значения. 

Напомним, что дома принадлежат эстонским фирмам.

Собственники объектов решили строить здесь гостиницу. Данное решение уже поддержали Коллегия архитекторов Риги, Управление национального культурного наследия и стройуправа.

Стены за фасадом снесут и построят заново, сохраненный фасад восстановят.

Проектирование займет еще как минимум год. Когда начнется этап строительства, пока судить рано, говорят собственники. Но есть сроки, в которые точно нужно уложиться.

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