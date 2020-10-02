Руины принадлежащего эстонцам сгоревшего дома в Риге превратят в гостиницу

Рижское строительное управление одобрило план реконструкции шестиэтажного дома на Калнциема, 2В. Здание уже пережило и пожар, и частичный снос, сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7.
Долгие годы два исторических здания - на Калнциема, 2В и на Ранькя дамбис, 14 - пустуют и стоят заброшенными. В одном из них в конце 2018 года случился пожар, после чего постройку признали обвалоопасной. Однако сносить здание полностью Рижская дума не разрешила, ведь дома были построены в стиле югенд, а фасады домов считаются памятниками архитектуры местного значения.
Напомним, что дома принадлежат эстонским фирмам.
Стены за фасадом снесут и построят заново, сохраненный фасад восстановят.
Проектирование займет еще как минимум год. Когда начнется этап строительства, пока судить рано, говорят собственники. Но есть сроки, в которые точно нужно уложиться.