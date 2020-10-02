МИД Белоруссии заявил об ответных санкциях в отношении ЕС

«Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Белоруссией, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Белоруссии. По мнению дипломатов, в ЕС априори отвергаются не только другие мнения, детали и нюансы, но и очевидные факты, если они не соответствуют правильной идеологии.

«Не нужно тешить иллюзий, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации. Должностные лица, принимающие такие решения в ЕС прекрасно понимают, что это утопия - любые подобные атаки сказываются на людях, их безопасности, благосостоянии и экономике. Поэтому не нужно лицемерить. Именно от таких циничных и бездушных решений и рождается имидж евробюрократии, который отпугивает и настораживает как внутри ЕС, так и многих внешних партнеров», - говорится в заявлении МИД. По мнению его авторов, санкции введены как карательная мера «за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».

Кроме того, в заявлении отмечаются действия неких прямо не названных «соседей» Белоруссии, которые «особенно усердствуют» в том, чтобы ухудшить с ней отношения. «Белоруссия всегда на словах и на деле - против конфронтации. Мы - за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», - подчеркивают авторы заявления. Ответом на визовые санкции станет ответный санкционный список, публиковать который не планируется «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». Он будет действовать в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия: о возможности ответных санкций Александр Лукашенко заявил еще в конце августа.

«Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Белоруссии из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», - подчеркнули в МИД, призвав ЕС удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия коронавируса и ее социально-экономические последствия, которые Европе и миру еще предстоит ощутить.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Белоруссией. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и т.п. обречены на провал. Судьба таких структур печальна - еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса», - подчеркивают авторы обращения.