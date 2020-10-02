В бюро обслуживания полиции в Йыхви и Нарве будут пускать только в маске

Эта мера предназначена для защиты как работников, так и клиентов бюро обслуживания полиции, передает Rus.ERR.

«Исходя из рекомендации Департамента здоровья носить маски в местах скопления людей, мы пришли к выводу, что коллективное ношение масок существенно снизит риск заражения в наших бюро обслуживания», - сказал помощник руководителя кризисного штаба Идаской префектуры Эрго Соосаар.