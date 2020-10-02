Пт, 2.10.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • В бюро обслуживания полиции в Йыхви и Нарве будут пускать только в маске

В бюро обслуживания полиции в Йыхви и Нарве будут пускать только в маске

Бюро обслуживания полиции.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

С понедельника, 5 октября, во всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Ида-Вирумаа вводиться обязательное использование защитных масок - такое решение было принято штабом по вопросам COVID-19 в Идаской префектуре.

Эта мера предназначена для защиты как работников, так и клиентов бюро обслуживания полиции, передает Rus.ERR.

«Исходя из рекомендации Департамента здоровья носить маски в местах скопления людей, мы пришли к выводу, что коллективное ношение масок существенно снизит риск заражения в наших бюро обслуживания», - сказал помощник руководителя кризисного штаба Идаской префектуры Эрго Соосаар.

Перед посещением бюро обслуживания полиция просит брать с собой защитную маску, но если клиент забудет это сделать, то маску ему выдадут на месте.

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