В бюро обслуживания полиции в Йыхви и Нарве будут пускать только в маске

С понедельника, 5 октября, во всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Ида-Вирумаа вводиться обязательное использование защитных масок - такое решение было принято штабом по вопросам COVID-19 в Идаской префектуре.
Эта мера предназначена для защиты как работников, так и клиентов бюро обслуживания полиции, передает Rus.ERR.
«Исходя из рекомендации Департамента здоровья носить маски в местах скопления людей, мы пришли к выводу, что коллективное ношение масок существенно снизит риск заражения в наших бюро обслуживания», - сказал помощник руководителя кризисного штаба Идаской префектуры Эрго Соосаар.
Перед посещением бюро обслуживания полиция просит брать с собой защитную маску, но если клиент забудет это сделать, то маску ему выдадут на месте.