УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Нужны ли Эстонии референдумы?

Участница опроса: «Я думаю, что да. Это хороший способ узнать, что думает народ» 8

Но во сколько может обойтись государству мнение народа?

Следующей осенью, в день муниципальных выборов, согласно составленному EKRE законопроекту, может состояться референдум, на котором жителям Эстонии будет предложено ответить да или нет на следующий вопрос:

Поддерживаете ли вы предложение дополнить статью 27 Конституции Эстонской Республики предложением «Брак является постоянным союзом одного мужчины и одной женщины»?

Цена вопроса — 1,8 миллионов евро. Оправдана ли такая сумма и какие темы могли бы стать основанием для проведения народного голосования?