Пт, 2.10.2020
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Алексей Навальный

УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Нужны ли Эстонии референдумы?

Нужны ли нам референдумы? И если нужны, то в решении каких вопросов требуется прямое участие населения? Rus.Postimees провел уличный опрос и узнал мнение жителей Таллинна. 

Участница опроса: «Я думаю, что да. Это хороший способ узнать, что думает народ» 

Но во сколько может обойтись государству мнение народа?

Следующей осенью, в день муниципальных выборов, согласно составленному EKRE законопроекту, может состояться референдум, на котором жителям Эстонии будет предложено ответить да или нет на следующий вопрос: 

Поддерживаете ли вы предложение дополнить статью 27 Конституции Эстонской Республики предложением «Брак является постоянным союзом одного мужчины и одной женщины»? 

Цена вопроса — 1,8 миллионов евро. Оправдана ли такая сумма и какие темы могли бы стать основанием для проведения народного голосования? 

Мы узнали мнение участников опроса, а также предложили произвольно составленный список проблем, по которым можно было бы поинтересоваться мнением населения. 

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