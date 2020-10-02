УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Нужны ли Эстонии референдумы?

Нужны ли нам референдумы? И если нужны, то в решении каких вопросов требуется прямое участие населения? Rus.Postimees провел уличный опрос и узнал мнение жителей Таллинна.
Участница опроса: «Я думаю, что да. Это хороший способ узнать, что думает народ»
Но во сколько может обойтись государству мнение народа?
Следующей осенью, в день муниципальных выборов, согласно составленному EKRE законопроекту, может состояться референдум, на котором жителям Эстонии будет предложено ответить да или нет на следующий вопрос:
Поддерживаете ли вы предложение дополнить статью 27 Конституции Эстонской Республики предложением «Брак является постоянным союзом одного мужчины и одной женщины»?
Цена вопроса — 1,8 миллионов евро. Оправдана ли такая сумма и какие темы могли бы стать основанием для проведения народного голосования?
Мы узнали мнение участников опроса, а также предложили произвольно составленный список проблем, по которым можно было бы поинтересоваться мнением населения.