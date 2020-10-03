От редакции ⟩ Паром «Эстония» - пробоина в сердцах причастных

Но в этом году тема получила настолько серьезный резонанс, что заставила общественность вновь в деталях вспомнить то, что произошло, а правительство Эстонской Республики - возобновить расследование причин гибели судна.

Страсти начали накаляться еще на прошлой неделе. Выяснилось, что внезапная командировка премьер-министра Эстонии Юри Ратаса на встречу со скандинавскими коллегами была связана не только с коронавирусными вопросами, но и касалась плана телеканала Discovery с понедельника начать показ документального сериала «"Эстония": находка, которая изменит все», в котором, в числе прочего, должны были показать кадры съемки на дне Балтики.

Премьер-министрам стран, которые проводили официальное расследование гибели своих граждан и пришли к выводу, что откровенного криминала там не было, в такой ситуации было что обсудить. А общественности было от чего напрячься, поскольку срочный сбор премьеров трех стран придал особое значение фильму, обещавшему настоящую сенсацию.

Эта съемка принесла автору картины Хенрику Эвертссону не только славу, но и уголовное преследование. Чтобы снять то, что произвело эффект разорвавшейся бомбы, съемочная группа во главе с Эвертссоном погрузилась к месту упокоения парома, чего делать нельзя, согласно договоренности между Эстонией, Финляндией и Швецией.

Даст бог, режиссера не посадят, зато общественность узнала о том, что в корпусе затонувшего парома имеется как минимум одна огромная пробоина – четыре на почти полтора метра. Обнаружение пробоины заставило поставить под сомнение выводы международной комиссии, которая сошлась во мнении, что паром затонул из-за оторвавшегося визора, открывшего доступ воде на автомобильные палубы, что и погубило судно.

Бывший генеральный прокурор Эстонии, ныне адвокат, представляющий интересы родственников погибших при крушении парома Маргус Курм заявил, что «Эстония» погибла в результате столкновения со шведской подводной лодкой. Варианта два: лодка или врезалась в паром сама, или паром зацепил лодку и разорвал о нее борт.

Версия Курма выглядит вполне логично. Во-первых, она объясняет странность поведения шведских властей. Швеция, славящаяся своим отношением к собственным гражданам, вдруг решила не только не поднимать паром или хотя бы останки более полутысячи своих соотечественников, но даже настаивала на том, чтобы закрыть паром бетонным саркофагом, засыпать песком и щебенкой, в итоге остановившись на введении уголовной ответственности за подход к месту гибели и погружение к останкам судна.

Полная тайна, никаких шансов на независимое расследование! Если причиной стала шведская подлодка, это все объясняет, но является ужасом и кошмаром для страны, которой пришлось бы не только отвечать на вопросы, что подводная лодка делала на пути следования пассажирского парома, почему в этом не признались, но и компенсировать потери семьям погибших, судоходной компании и странам, пострадавшим от этой катастрофы.