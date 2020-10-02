Неделя спорта вдохновила на движение почти 200 000 жителей Эстонии

По словам руководителя отделения физической культуры Эстонского олимпийского комитета Пеэтера Лусмяги, несмотря на пандемию коронавируса, количество проведенных в рамках Недели спорта мероприятий и поданных для участия в них заявок поражает воображение. «Подводя сегодня итоги, мы можем смело сказать, что шестая Неделя спорта была очень тепло принята жителями страны и местными организациями, несмотря на сложную ситуацию. Судя по статистике, можно утверждать, что в мероприятиях Недели спорта принял участие почти каждый шестой житель страны, и ЭОК вместе с объединением «Спорт для всех» сердечно благодарят всех, кто внес свой вклад, – как организаторов, так и участников. В этом году Неделя спорта прошла под девизом «В движении вы всегда в выигрыше», и я надеюсь, что нам удалось мотивировать к движению и тех жителей страны, которые еще не обзавелись активными увлечениями», – прокомментировал Лусмяги.

Цель Недели спорта состояла в том, чтобы подарить как можно большему количеству жителей страны приятные впечатления и позитивный опыт от активного времяпрепровождения. Показывая личный пример и вдохновляя на активный образ жизни, патронами Недели спорта 2020 стали олимпийский чемпион Герд Кантер, певица Ингер, актер Кайт Калль, предприниматель и культурист Отть Кийвикас, предприниматель Кристель Круустик, ректор Тийт Ланд и инфлюенсер Сандра Раю.

Ингер, которая еще и ведет тренировки в футбольной школе Мартина Рейма, беспокоится об увлечении детей спортом. «Двигаться очень важно. Если начать день с движения и им же закончить, остается чувство, что день удался. На открытии недели спорта в Виймси я впервые демонстрировала разминку 240 детям, и было заметно, с каким азартом они подхватили идею, как у них горели глаза. Это чувство и меня заставляет двигаться все больше!»

По словам ректора Тийта Ланда, движение важно и для социальной жизни человека. «Движение необходимо не только для физической формы, но и для того, чтобы ориентироваться в социальной среде. В то же время нужно иметь представление о своих способностях и сохранять разумный баланс – не обязательно доказывать соседу, что ты лучше», – отметил Ланд.

Наиболее весомый вклад в продвижение идеи Недели спорта в Эстонии внесли общеобразовательные школы и детские сады, по инициативе которых было проведено 1088 мероприятий. Спортивные клубы предлагали дополнительные возможности для физической активности 213 раз, а работодатели – 72 раза. В общей сложности заявки на участие в мероприятиях в рамках Недели спорта в Эстонии были зарегистрированы 192 955 раз, что делает ее самым масштабным в стране мероприятием, направленным на пропаганду движения и здорового образа жизни.