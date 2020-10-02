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Известие о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, грянуло как гром среди ясного неба. Что теперь будет с президентскими выборами? Как будут лечить Трампа? Мог ли заразиться кандидат в президенты от демократов Джо Байден? Мы даем ответы на главные вопросы в связи с болезнью американского лидера.

Официальное сообщение Белого дома поступило около часа ночи по времени Восточного побережья США, и большинство американцев узнали о случившемся лишь утром.

Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер назвал случившееся политическим землетрясением.

Серьезное заболевание самого влиятельного человека в мире, каковым по определению является президент Соединенных Штатов, да еще за месяц до выборов, исход которых висит на волоске, создает новую реальность.

Что теперь будет с президентскими выборами?

Скорей всего, ничего особенного.

«Я практически не сомневаюсь, что выборы пройдут 3 ноября», - заявил Би-би-си редактор европейского отдела американского издания Politico Джек Бланшар.

Аналитик не воспринимает всерьез уже появившиеся в интернете конспирологические версии.

Случаев переноса президентских выборов по любой причине в истории США не было. Дата «первый вторник после первого понедельника ноября» с детства впечатана в сознание американцев.

Когда в 1841 году скончался президент Уильям Гаррисон, причем всего через месяц после вступления в должность, возник спор, должен ли вице-президент Джон Тайлер возглавлять страну оставшиеся четыре года или следует провести досрочные выборы. Делать этого не стали, и вопрос больше никогда не поднимался.

Не существует прецедента на случай, если один из кандидатов накануне выборов умрет или утратит дееспособность, но пока такое предположение остается сугубо теоретическим.

Что известно о здоровье Трампа?

«В данный момент президент и первая леди хорошо себя чувствуют, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления. Я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев», - заявил лечащий врач президента Шон Конли.

Однако руководитель отдела инфекционных болезней медицинской школы Стэнфордского университета Упиндер Сингх заявила Би-би-си, что прогнозировать ход болезни невозможно.

80% заболевших Covid-19 в США обходятся без госпитализации, но среди оставшихся подавляющее большинство составляют пациенты старше 65 лет, а президенту 74. В первые трое суток после заражения большинство больных чувствует себя хорошо, а резкое ухудшение обычно наступает между десятым и четырнадцатым днями, напоминает она.

Врач экстренной помощи клиники Бригэма в Бостоне Джереми Фауст также считает, что риск имеется.

«Излишний вес, который наличествует у него [президента Трампа] выступает фактором риска для пациентов в серьезном и критическом состоянии. Возраст - тоже безусловный фактор риска. У пациента старше 70 лет в 90 раз больше шансов умереть, чем у того, кому меньше 30. Даже мужской пол пациента представляет собой известную проблему. Президент - здоровый человек, справлявшийся с одной из самых напряженных работ в мире, но, с другой стороны, основания беспокоиться налицо», - заявил он Би-би-си.

Здоровье Дональда Трампа. [ 74 Возраст ] [ 190 см Рост ],[ 111 кг Вес ],[ 30.5 Индекс массы тела (ожирение) ],[ 167 мг/дл Уровень холестерина в крови (нормальный) ], Source: Источник: доклад 2020 года, подготовленный врачом Трампа, Image: President Trump wearing a mask ФОТО: BBS NEWS

Как будут лечить президента?

Эпидемиолог из Гарвардского университета Эрик Фогл-Дин предполагает, что основными методами лечения будут прием препарата ремдесивир и переливание кровяной плазмы с антителами от доноров, выздоровевших после Covid-19. Излишне говорить, что президент получит самое лучшее лечение, какое существует в мире, добавил он.

Мог ли заболеть Джо Байден? А вице-президент Пенс?

Вице-президент Пенс на дебаты Трампа с Байденом в Кливленд не летал. О том, общался ли он последнее время с помощницей Дональда Трампа Хоуп Хикс, оказавшейся первоначальным носителем инфекции, и с самим Трампом, достоверной информации не было.

Однако пресс-секретарь Пенса Девин О'Малли сообщил в «Твиттере», что вице-президент сдал тест на коронавирус - и в пятницу утром его результат оказался отрицательным.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020

Что же касается Байдена, то то за два дня до того, как у Дональда Трампа был обнаружен коронавирус, кандидат в президенты от Демократической партии участвовал в теледебатах с ним. Однако оппоненты были в масках, находились на расстоянии свыше двух метров друг от друга и не обменивались традиционным рукопожатием.

«Вероятность того, что Джо Байден заразился, очень невелика», - уверен Эрик Фогл-Дин.

Джо Байден Getty Images Хоть вероятность заразиться для Джо Байдена эксперты оценивают как не очень высокую, 77-летнему политику все же рекомендуют безотлагательно пройти тест на коронавирус

Тем не менее, доктор Упиндер Сингх считает, что Байдену следует немедленно сдать тест на коронавирус, так же как всем, кто в последние находился вблизи от президента больше 15 минут.

Неизвестно также, могли ли заразиться глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и министр финансов Стив Мнучин, которые недавно побывали в здании Конгресса и встречались там со многими людьми.

Кто возглавит страну, если одновременно тяжело заболеют президент и вице-президент?

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, демократ и ярый критик Трампа и его политики. Однако подобного в истории никогда не случалось.

Как следует из информации Белого дома, Трамп не передавал полномочия вице-президенту Пенсу и не намерен этого делать, если его состояние резко не ухудшится.

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси Getty Images Согласно закону, в случае одновременного тяжелого недомогания Трампа и Пенса во главе государства должна встать спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси

По мнению Эрика Фогл-Дина, болезнь Трампа скажется на его предвыборной кампании, но не на выполнении президентских обязанностей.

Если заболевание будет протекать бессимптомно, самоизоляция главы государства продлится, по действующим в США правилам, десять дней.

Как все это скажется на шансах Трампа на переизбрание?

Это в данный момент неизвестно.

Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер указывает, что, с одной стороны, любая беда обычно сплачивает американцев вокруг действующего президента; с другой стороны, у части избирателей возникнут вопросы к лидеру, который, по мнению многих, относился к угрозе Covid-19 недостаточно серьезно.

«Миллионы американцев сейчас желают президенту, первой леди и Хоуп Хикс скорее выздороветь. В то же время это президент, которого обвиняют в распространении дезинформации о коронавирусе, и который заразился отчасти из-за собственных легкомысленных действий», - заявил Би-би-си вашингтонский политолог Эрик Хэмм.

«Я бывал в Белом доме после начала пандемии и могу засвидетельствовать, что далеко не все там носили маски», - добавил он.

«Видя по телевизору, как много вокруг президента людей без масок, я говорил себе: рано или поздно это случится», - заметил Эрик Фогл-Дин.

Всего два дня назад, во время дебатов, Трамп вышучивал Джо Байдена за то, что тот не снимает на людях маски и не встречается с избирателями.

Джек Бланшар назвал изоляцию на половину оставшегося до выборов срока катастрофой для политика, строящего свою кампанию на массовых мероприятиях.

«Учитывая нынышнее отставание от Джо Байдена, Дональд Трамп отчаянно нуждается в активной кампании в последние недели», - заявил он.