Центры расследования безопасности вновь занялись делом о гибели парома "Эстония"

Учреждения по расследованию безопасности Швеции и Финляндии согласны помочь эстонским коллегам в проведении первичной оценки, цель которой - понять, необходимо ли пересмотреть выводы Комиссии по расследованию крушения парома "Эстония" в свете новой информации и продолжить расследование. Для этого новые факты будут проанализированы и приобщены к отчету комиссии 1997 года.

Первоначальная оценка проводится в рамках заключенного между Эстонией, Финляндией и Швецией договора о могильном покое парома «Эстония» и в соответствии с законами трех стран.

Напомним, что новый документальный сериал профессора морских технологий из Тронхейма Йоргена Амдала шокировал публику обнаруженной в корпусе пассажирского судна «Эстония» пробоиной, которая ранее была частично скрыта морским дном. Сериал впервые был показан на стриминговых платформах Discovery в Скандинавии.