Центры расследования безопасности вновь занялись делом о гибели парома "Эстония"

Учреждения расследования безопасности проведут предварительную оценку необходимости нового расследования гибели парома "Эстония" в связи с новой информацией, пишет Postimees.
Учреждения по расследованию безопасности Швеции и Финляндии согласны помочь эстонским коллегам в проведении первичной оценки, цель которой - понять, необходимо ли пересмотреть выводы Комиссии по расследованию крушения парома "Эстония" в свете новой информации и продолжить расследование. Для этого новые факты будут проанализированы и приобщены к отчету комиссии 1997 года.
Первоначальная оценка проводится в рамках заключенного между Эстонией, Финляндией и Швецией договора о могильном покое парома «Эстония» и в соответствии с законами трех стран.
Напомним, что новый документальный сериал профессора морских технологий из Тронхейма Йоргена Амдала шокировал публику обнаруженной в корпусе пассажирского судна «Эстония» пробоиной, которая ранее была частично скрыта морским дном. Сериал впервые был показан на стриминговых платформах Discovery в Скандинавии.
AS Postimees Grupp приобрел для Kanal 2 права на показ всех пяти частей документального сериала, первая из них выйдет в эфир 8 октября в 22:00. Остальные части сериала Kanal 2 покажет 15, 22, 29 октября и 5 ноября.