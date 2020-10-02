Модные тона в интерьере 2021 года. Может быть, вы уже в тренде?

С приходом осени представители мира дизайна интерьера подведут промежуточные итоги года, а также назовут трендовые цвета наступающего календарного года, пишет Kodustiil. Признания экспертов заслужили мягкие тона землистого спектра, а также немного более сильные оттенки красного.
Землистые тона
Осенью будут уместны землистые тона, например, оливково-зеленый. Эти тона очень современные и в то же время традиционные.
Теплый красный
В непростые времена людей привлекают теплые цвета. Поэтому эксперты убеждены, что в 2021 году мы увидим все больше и больше оттенков красного, во главе с кирпично-красным и карминно-красным.
Нейтральные тона
Немного дополнена и линейка нейтральных цветов. Вместо прежнего серого, черного и белого в интерьере преобладают все более теплые оттенки, особенно модным будут кофе с молоком и бежевый.
Мягкий оливковый
Триумф оливкового цвета продолжается. Землистый и свежий оттенки помогают выделить окружающие их коричневые и синие тона.
Источник: idealhome.co.uk.