Пт, 2.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Модные тона в интерьере 2021 года. Может быть, вы уже в тренде?

ФОТО: Shutterstock

С приходом осени представители мира дизайна интерьера подведут промежуточные итоги года, а также назовут трендовые цвета наступающего календарного года, пишет Kodustiil. Признания экспертов заслужили мягкие тона землистого спектра, а также немного более сильные оттенки красного.

Землистые тона

Осенью будут уместны землистые тона, например, оливково-зеленый. Эти тона очень современные и в то же время традиционные.

Теплый красный

В непростые времена людей привлекают теплые цвета. Поэтому эксперты убеждены, что в 2021 году мы увидим все больше и больше оттенков красного, во главе с кирпично-красным и карминно-красным.

Нейтральные тона

Немного дополнена и линейка нейтральных цветов. Вместо прежнего серого, черного и белого в интерьере преобладают все более теплые оттенки, особенно модным будут кофе с молоком и бежевый.

Мягкий оливковый

Триумф оливкового цвета продолжается. Землистый и свежий оттенки помогают выделить окружающие их коричневые и синие тона.

Источник: idealhome.co.uk.

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