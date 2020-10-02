Туроператор TEZ Tour написал открытое письмо Юри Ратасу

Туроператор TEZ Tour написал открытое письмо премьер-министру Юри Ратасу, которое Rus.Postimees публикует в полном объеме.
Уважаемый премьер-министр Юри Ратас!
Завтра, в субботу утром, должен был отправиться первый чартерный рейс в этом сезоне в Турцию с 210 пассажирами на борту. Всего на октябрь было заказано девять прямых чартерных авиарейсов. Более 2000 эстоноземельцев целую неделю жили в радостном ожидании и понимании, что правительство Эстонской Республики в конце концов трезво оценило последствия запретов на авиаперелеты и готово открывать мир для путешествий. Мы все поверили, что под вашим руководством эстонское правительство, наконец, поняло то, что большинство правительств ЕС осознало еще несколько месяцев назад: что закрытое на замок государство не является решением в борьбе с коронавирусом.
К сожалению, вчера за считанные часы до вылета мы вынуждены были сообщить туристам, что их надежда была напрасна. Отпуск отменяется, обещанное детям путешествие на каникулы не состоится. Так как выяснилось: эстонское правительство дает слово и забирает его. Меняет свои решения без какого-либо предупреждения в кулуарах кабинетов, и когда личные интересы удовлетворены, планы остальных их не касаются.
Никто не ставит под сомнение, что с вирусом надо бороться, но стоит обратить внимание на факты. Ни один турист, посетивший Крит или Кипр в рамках чартерной туристической поездки не привез в Эстонию вирус. Безопасность туриста – приоритет для туроператора. Перед поездкой все обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья. На курортах в отелях действуют протоколы безопасности. В самолете и в аэропортах все люди используют маски. Заболеваемость в Турции в два раза ниже чем в Эстонии.
Что в оправдание мы можем сказать нашим глубоко разочарованным клиентам? Начать следует с новости, которая и дала надежду на изменение ситуации. В статье, которая появилась на Delfi 23 сентября говорилось о том, что правительство изменило свое решение о запрете на чартерные авиаперелеты, принятое еще в мае, чтобы Юри Ратас и Урмас Рейнсалу смогли осуществить свой визит в Швецию.
Очень логичное и заслуживающее одобрения туристических компаний решение. В день публикации данной статьи мы сразу обратились в Министерство экономики и коммуникаций, действует ли разрешение на все чартерные авиаперелеты. В тот же день, 23 сентября, мы получили ответ от директора отдела министерства, отвечающего за авиа и морские перевозки Тайво Линнамяги, в котором черным по белому было написано: «Подтверждаем, что все чартерные перелеты разрешены, начиная со вчерашнего дня».
Так как от правительства и ранее поступали противоречивые заявления, через два дня, 25 сентября, мы обратились в министерство с уточнением, правильно ли мы понимаем, что мы можем организовывать чартерные рейсы с целью отдыха в Грецию и Турцию. Очередной ответ от директора отдела авиа- и морских перевозок Министерства экономики и коммуникаций был ясным и конкретным.
«Подтверждаю еще раз, что все чартерные перелеты (charter flights) разрешены в независимости от цели полета (туризм, коммерческая деятельность и тд.)»
Логично, что после двух столь конкретных ответов, мы приступили к работе, чтобы вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, находящуюся на грани исчезновения. За считанные часы мы организовали возможность туристов отдохнуть в Турции, учитывая все меры предосторожности. Радость туристов была неподдельной, люди корректировали свои отпуска, доплачивали остаток стоимости путешествия. Наши сотрудники работали на пределе возможностей, чтобы предложить клиентам гибкие условия, чтобы все желающие могли отправиться в путешествие. Были произведены оплаты в отели и в авиакомпанию. Авиакомпания получила разрешения на вылет. Ещё в среду, 30 сентября, казалось, что все должно пройти без проволочек и 3 октября наконец состоится первый в этом сезоне рейс в Турцию.
И вот надежды рухнули. Все изменилось. Опять. Никто нас не оповещал, мы сами обнаружили, что правительство втайне изменило постановление, дополнив его пунктом, что чартерные рейсы разрешены только в рамках ЕС. Это означает, что Турция, которая не является членом ЕС, одним росчерком пера оказалась в зоне запрета в тот момент, когда чемоданы туристов уже были упакованы, не говоря уже о осуществленных изменениях в планах и инвестициях, которые были для этого сделаны.
Как возможна такая путаница? Эстонское государство - это крупная бюрократическая компания, в которой решения руководителя не доходят до рядовых сотрудников слишком быстро, или это все же нечто большее? Зачем играть на чувствах тысяч людей и зачем вводить в заблуждение туристические компании, которые находятся в критическом экономическом состоянии? Зачем принимать взаимоисключающие решения с разницей в несколько дней? Как могло случиться, что самые важные специалисты, то есть Тайво Линнамяги, начальник авиационно-морского департамента, ничего не знает об этих решениях? Как и по чьим экспертным оценкам правительство вообще принимает решения? Неужели ответы идут с потолка?
Вчера мы отправили некоторые из этих вопросов в Министерство экономики и коммуникаций. Ответ, полученный от Тайво Линнамяги, стоит опубликовать целиком: «Следует признать, что решением правительства были внесены поправки в предыдущие регуляции, касающиеся прямых чартерных авирейсов в соответствии с упомянутым документом и ссылками в нем. Кроме того, было уточнено содержание ограничения: прямые рейсы в страны, не входящие в ЕС, были ограничены прямыми рейсами в список стран, согласованный на уровне ЕС. К сожалению, Турция не входит в число этих стран, и ваша интерпретация верна. Хочу также проинформировать вас, что на следующей неделе правительство планирует обсудить вопросы, связанные с ограничениями полетов внутри Евросоюза. На данный момент мы не можем предсказать, в какую сторону повернется обсуждение.
Вот и все. Решение принято. Почему именно такое решение, объяснения нет. Сигнал правительства четок: решайте сами, как вы справитесь с ситуацией и что вы будете делать с предоплаченными поездками, которые вы организовали после одобрения Министерства экономики и коммуникаций. Фактически это означает, что мы должны отменить поездки, возместить всем нашим туристам затраты и начать все с нуля, надеясь, что правительство наконец осознает ущерб, который оно наносит одному из самых важных секторов экономики Эстонии. Путешествия не прекращаются. Напротив, для того чтобы добраться до Турции, вместо безопасного прямого чартерного рейса туристы вынуждены использовать регулярные рейсы через Германию и Финляндию , что увеличивает риск заражения.
Назвав туризм жизненно важным сектором для экономики Эстонии, которому необходимо помочь, Юри Ратас и его правительство доказали на деле, насколько искренни и серьезны его слова.