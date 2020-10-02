Туроператор TEZ Tour написал открытое письмо Юри Ратасу

Логично, что после двух столь конкретных ответов, мы приступили к работе, чтобы вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, находящуюся на грани исчезновения. За считанные часы мы организовали возможность туристов отдохнуть в Турции, учитывая все меры предосторожности. Радость туристов была неподдельной, люди корректировали свои отпуска, доплачивали остаток стоимости путешествия. Наши сотрудники работали на пределе возможностей, чтобы предложить клиентам гибкие условия, чтобы все желающие могли отправиться в путешествие. Были произведены оплаты в отели и в авиакомпанию. Авиакомпания получила разрешения на вылет. Ещё в среду, 30 сентября, казалось, что все должно пройти без проволочек и 3 октября наконец состоится первый в этом сезоне рейс в Турцию.

И вот надежды рухнули. Все изменилось. Опять. Никто нас не оповещал, мы сами обнаружили, что правительство втайне изменило постановление, дополнив его пунктом, что чартерные рейсы разрешены только в рамках ЕС. Это означает, что Турция, которая не является членом ЕС, одним росчерком пера оказалась в зоне запрета в тот момент, когда чемоданы туристов уже были упакованы, не говоря уже о осуществленных изменениях в планах и инвестициях, которые были для этого сделаны.

Как возможна такая путаница? Эстонское государство - это крупная бюрократическая компания, в которой решения руководителя не доходят до рядовых сотрудников слишком быстро, или это все же нечто большее? Зачем играть на чувствах тысяч людей и зачем вводить в заблуждение туристические компании, которые находятся в критическом экономическом состоянии? Зачем принимать взаимоисключающие решения с разницей в несколько дней? Как могло случиться, что самые важные специалисты, то есть Тайво Линнамяги, начальник авиационно-морского департамента, ничего не знает об этих решениях? Как и по чьим экспертным оценкам правительство вообще принимает решения? Неужели ответы идут с потолка?

Вчера мы отправили некоторые из этих вопросов в Министерство экономики и коммуникаций. Ответ, полученный от Тайво Линнамяги, стоит опубликовать целиком: «Следует признать, что решением правительства были внесены поправки в предыдущие регуляции, касающиеся прямых чартерных авирейсов в соответствии с упомянутым документом и ссылками в нем. Кроме того, было уточнено содержание ограничения: прямые рейсы в страны, не входящие в ЕС, были ограничены прямыми рейсами в список стран, согласованный на уровне ЕС. К сожалению, Турция не входит в число этих стран, и ваша интерпретация верна. Хочу также проинформировать вас, что на следующей неделе правительство планирует обсудить вопросы, связанные с ограничениями полетов внутри Евросоюза. На данный момент мы не можем предсказать, в какую сторону повернется обсуждение.

Вот и все. Решение принято. Почему именно такое решение, объяснения нет. Сигнал правительства четок: решайте сами, как вы справитесь с ситуацией и что вы будете делать с предоплаченными поездками, которые вы организовали после одобрения Министерства экономики и коммуникаций. Фактически это означает, что мы должны отменить поездки, возместить всем нашим туристам затраты и начать все с нуля, надеясь, что правительство наконец осознает ущерб, который оно наносит одному из самых важных секторов экономики Эстонии. Путешествия не прекращаются. Напротив, для того чтобы добраться до Турции, вместо безопасного прямого чартерного рейса туристы вынуждены использовать регулярные рейсы через Германию и Финляндию , что увеличивает риск заражения.