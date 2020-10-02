На чердаке в Тарту найдено трогательное любовное письмо

В ходе ремонта дома на улице Пикк в Тарту было обнаружено трогательное признание в любви, передает Kodustiil.
Строитель Стен Сепп нашел письмо в слое использовавшейся для утепления чердака минеральной ваты. В адресованном некой Яне письме написано:
«Я знаю, что все смеются над тобой, но я не смею сказать в твою защиту ни слова, потому что меня за это убьют. Я люблю тебя (не говори никому, да?). Я краснею, когда пишу это. Пожалуйста, пойдем со мной в кино. Встретимся завтра под моим балконом. В 13:00 Пожалуйста, приходи! Никому это не показывай».
Tänane pööninguleid objektilt. Loodan, et noored ikka läksid kinno 😀Posted by Sten Sepp on Esmaspäev, 28. September 2020
Нашедший письмо строитель надеется, что ребята все-таки сходили в кино.