На чердаке в Тарту найдено трогательное любовное письмо

«Я знаю, что все смеются над тобой, но я не смею сказать в твою защиту ни слова, потому что меня за это убьют. Я люблю тебя (не говори никому, да?). Я краснею, когда пишу это. Пожалуйста, пойдем со мной в кино. Встретимся завтра под моим балконом. В 13:00 Пожалуйста, приходи! Никому это не показывай».