Юри Ратас: цифровая революция так же важна, как зеленая революция

Руководители государств и правительств ЕС детально обсудили возможности преодолеть кризис здравоохранения, вызванный COVID-19, и призвали Европейскую комиссию и Совет ЕС предпринять шаги для того, чтобы улучшить координацию и подготовить действия по распределению вакцины на уровне ЕС. «Мы должны продолжить наше сотрудничество, обмен информацией и координацию, чтобы наилучшим образом справиться с этой сложной ситуацией. Кризис здравоохранения сильно повлиял на всю Европу. Нам нужно думать о будущем, защищать здоровье населения и его материальное благосостояние», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Премьер-министр внес предложение, чтобы Европейский совет обсуждал вопросы, связанные с кризисом здравоохранения, на каждой последующей встрече.

Ратас подчеркнул, что для того, чтобы внутренний рынок ЕС начал функционировать в полной мере, у всех европейцев должна быть возможность пользоваться цифровой идентичностью и цифровой подписью. «Эта возможность должна быть у всех граждан Европейского союза как в повседневных делах, так и в бизнесе. Поэтому я очень рад, что Европейская комиссия уже в будущем году внесет предложения по претворению этой инициативы в жизнь», - сказал Ратас.

Три года назад Европейский союз на Таллиннском цифровом саммите, состоявшемся во время председательства Эстонии в Совете ЕС, поставил целью довести до конца идею создания единого цифрового рынка ЕС, развитие свободного движения данных как пятой свободы ЕС, обновление технологической базы Европы в области ключевых технологий и обеспечение достаточного финансирования для осуществления цифровой революции. «Я рад, что с тех пор мы достигли значительного прогресса и цифровая революция стала такой же важной, как зеленая революция», - сказал премьер-министр.

«Жизнь посреди пандемии COVID-19 показала, как важен потенциал цифровых технологий. Они влияют на все сферы жизни и ускорили развитие как общества, так и экономики. Поэтому я считаю особенно важным, что наряду с вливанием средств в зеленую революцию одна пятая часть средств программы перезапуска экономики была пущена на расширение возможностей цифровых технологий», - сказала Ратас и подчеркнул важность в полной мере работающего внутреннего рынка для претворения в жизнь амбиций Европы.

Европейский совет призвал двигаться вперед в области действий, предложенных Европейской комиссией для решения вопросов внутреннего рынка, стратегии в области данных и упразднить ненужные препоны для развития рынка.

В полной мере функционирующий единый цифровой рынок и свободное движение данных, по словам Ратаса, имеют принципиальное значение. «Мы должны создать подходящие рыночные условия для ускоренного ввода в обращение новых технологий и способствования переменам, - сказал премьер-министр. – Также наши технологические предприятия должны получить возможность расти и расширяться в Европе, а не вынужденно делать это где-то еще».