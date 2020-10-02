В Нарве открылось уникальное здание для Академии МВД и Тартуского университета

Кроме кадетов и студентов в здании будут жить пограничники, которые приезжают на работу в Нарву из других мест, а также сотрудники полицейской группы быстрого реагирования.

В новом здании расположены несколько учебных помещений, тир, но большая его часть - это жилые комнаты. На каждом этаже имеется просторная общая кухня для жителей, а столовой или кафе нет.

Внутри деревянная часть здания - это, фактически, не один, а два дома, между которыми - атриум, похожий на крытую “улицу”, которая будет отапливаться только благодаря утечкам тепла из отапливаемых помещений. Но проектировщики считают, что зимой здесь будет не холоднее 15 градусов тепла. На “улице” стоят скамейки и растут деревья в ящиках.

На крыше над над атриумом расположены окна для вентиляции летом, а остальное пространство занято солнечными батареями. Архитектор Пеэтер Тамбу, который во время проектирования и строительства представлял Академию МВД, сказал, что здание задумано, как пассивное, то есть способное освещать и обогревать себя самостоятельно.

Выступая на открытии, министр внутренних дел Март Хельме сказал, что появление такого здания в Нарве очень уместно.

“Тарту - это университетский город, Пярну - это пляжный город. А что такое Нарва? Нарва - это граница”, - сказал он.