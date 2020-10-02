Почему вы не носите маску? Опрос на улицах Силламяэ и Йыхви

“Я считаю, что переболеем все. Может быть, многие уже переболели. Я думаю, что вся эта истерия просто нагнетается”, - считает Александра из Силламяэ.

У женщины нет знакомых, которые заболели сами, но есть знакомая, которая сидит на карантине, поскольку, в свою очередь, заболела ее знакомая.

Молодая мама из Силламяэ Анастасия рассказывает, что старается, по возможности, не контактировать с другими людьми, но не более того.

“Я думаю, что это как грипп, и бояться его нужно, как обычный грипп, - говорит она. - Может быть, будет какая-нибудь вакцина, но, скорее всего, это будет обычное сезонное заболевание. Если люди будут также безалаберно к нему относиться - не зная результата теста, ходить повсюду, то мы никогда это не победим. Если будем более ответственными, наверное, мы сможем пережить это. Надеюсь, не придется держать дистанцию всю жизни - может быть, вакцину придумают. Мы надеемся на это”.

За новостями о коронавирусе жительница Силламяэ следит:

“Я смотрю каждый день “Актуальную камеру” - и на русском, и на эстонском языке, потому что новости на русском и эстонском немного отличаются друг от друга. Ну и для того, чтобы не забыть эстонский язык, смотрю на эстонском, - говорит Анастасия. - Там обычно говорят, сколько людей заболело. Еще я смотрю новости по Первому балтийскому каналу, там тоже постоянно говорят. В “МК-Эстонии” раз в неделю читаю, но там не так много сообщают”.

Оксана из Силламяэ рассказывает, что не пользуется маской, но старается соблюдать дистанцию и постоянно использует антисептики - и для себя, и для детей. Оксана не считает проблему с COVID-19 надуманной, наоборот, отмечает, что коронавирус из нашей жизни уже никогда не исчезнет:

“Потом эта “болячка” будет, как грипп. Ее можно будет ждать круглогодично, наверное. К ней надо уже приспосабливаться”.

Оксана вообще не следит за новостями о коронавирусе:

“Они уже надоели, если честно. Хочется уже позитива, а не думать постоянно об этих “болячках”. Я про это не читаю. Мне говорят, когда обсуждают коллеги, знакомые, друзья, а сама я про это не читаю”.

Леонид из Йыхви рассказывает, что в этом городе маски носят очень редко, и он сам надевают маску только иногда.

“Что толку на улице ходить в маске? - рассуждает он. - В помещениях носим”.

Новостями о коронавирусе Леонид интересуется, узнает их обычно из выпусков Vikerraadio.

Таксист из Йыхви Владимир также говорит, что маски носят очень немногие.