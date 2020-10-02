Почему вы не носите маску? Опрос на улицах Силламяэ и Йыхви

Медики настоятельно советуют жителям Ида-Вирумаа использовать маски, чтобы защититься от коронавируса. Работодатели на некоторых предприятиях требуют носить маски. Но на улицах городов Северо-Востока встречаются только единичные прохожие в масках. Почему люди не используют это защитное средство в городах, где процент зараженных коронавирусом сейчас наибольший в Эстонии?
“Я считаю, что переболеем все. Может быть, многие уже переболели. Я думаю, что вся эта истерия просто нагнетается”, - считает Александра из Силламяэ.
У женщины нет знакомых, которые заболели сами, но есть знакомая, которая сидит на карантине, поскольку, в свою очередь, заболела ее знакомая.
Молодая мама из Силламяэ Анастасия рассказывает, что старается, по возможности, не контактировать с другими людьми, но не более того.
“Я думаю, что это как грипп, и бояться его нужно, как обычный грипп, - говорит она. - Может быть, будет какая-нибудь вакцина, но, скорее всего, это будет обычное сезонное заболевание. Если люди будут также безалаберно к нему относиться - не зная результата теста, ходить повсюду, то мы никогда это не победим. Если будем более ответственными, наверное, мы сможем пережить это. Надеюсь, не придется держать дистанцию всю жизни - может быть, вакцину придумают. Мы надеемся на это”.
За новостями о коронавирусе жительница Силламяэ следит:
“Я смотрю каждый день “Актуальную камеру” - и на русском, и на эстонском языке, потому что новости на русском и эстонском немного отличаются друг от друга. Ну и для того, чтобы не забыть эстонский язык, смотрю на эстонском, - говорит Анастасия. - Там обычно говорят, сколько людей заболело. Еще я смотрю новости по Первому балтийскому каналу, там тоже постоянно говорят. В “МК-Эстонии” раз в неделю читаю, но там не так много сообщают”.
Оксана из Силламяэ рассказывает, что не пользуется маской, но старается соблюдать дистанцию и постоянно использует антисептики - и для себя, и для детей. Оксана не считает проблему с COVID-19 надуманной, наоборот, отмечает, что коронавирус из нашей жизни уже никогда не исчезнет:
“Потом эта “болячка” будет, как грипп. Ее можно будет ждать круглогодично, наверное. К ней надо уже приспосабливаться”.
Оксана вообще не следит за новостями о коронавирусе:
“Они уже надоели, если честно. Хочется уже позитива, а не думать постоянно об этих “болячках”. Я про это не читаю. Мне говорят, когда обсуждают коллеги, знакомые, друзья, а сама я про это не читаю”.
Леонид из Йыхви рассказывает, что в этом городе маски носят очень редко, и он сам надевают маску только иногда.
“Что толку на улице ходить в маске? - рассуждает он. - В помещениях носим”.
Новостями о коронавирусе Леонид интересуется, узнает их обычно из выпусков Vikerraadio.
Таксист из Йыхви Владимир также говорит, что маски носят очень немногие.
“На эту тему у меня своя точка зрения - если мне суждено сгореть, то я не утону, - говорит он. - Вирусом можно заболеть в любой точке. Можно в магазине, можно в автобусе, можно прямо на улице. Вот мы с вами разговариваем - вы без маски, и я без маски. А где гарантия, что я или вы не больны?
Я считаю, честно говоря, что все эти маски недееспособны против вируса. Это моя точка зрения”.
“Почему не ношу маску? Вообще-то у меня есть, но надеваю только в автобусе. В других местах нет смысла”, - говорит Рейн из Йыхви.
Рейн говорит, что внимательно следит за всеми новостями о коронавирусе из разных источников в интернете - с первого дня и до сих пор и делает собственные выводы. Он прочитал: и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сообщила, что в Эстонии с коронавирусом умерло больше 60 человек, но исключительно из-за коронавируса, без влияния других болезней только 17 человек.
“Вообще-то коронавирус, конечно, опасен, но не так, как это рисуют, - считает он. - У нас миллион человек - процент-то мизерный”.
Ирина из Кохтла-Ярве сняла маску, выйдя из автобуса. По ее наблюдениям, в транспорте больше людей носит маски.
“В маршрутке, в автобусе, на работе, в магазине… А на воздухе, я думаю, может и не надо, - сказала она. - Сейчас видела, как в такси и водитель, и пассажир ехали в маске”.
Ирина совсем перестала интересоваться новостями о коронавирусе.
“Когда мы сидели в изоляции - март, апрель, май - я каждый день отслеживала, сколько человек заболело, в каком районе. И даже отслеживала, сколько людей выздоровело, сколько остается в больнице. И вы знаете, после лета меня это всё больше не интересует. Не потому что мне не интересно и не страшно, а потому что я настолько тяжело выходила из изоляции, я настолько была в стрессе, в шоке, настолько нагонялась всеми этими статьями, что я больше не хочу. Поэтому я сейчас думаю так - заболею так заболею”.