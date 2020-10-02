Российская журналистка Ирина Славина сожгла себя у здания МВД

В центре Нижнего Новгорода, Россия, напротив здания областного ГУ МВД женщина совершила самоубийство на лавочке. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Телеграм-каналы пишут, что погибла главный редактор местного интернет-издания "Koza.Press" Ирина Славина.
То, что погибшая - Славина, сообщил также глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов. По факту началась доследственная проверка. Имя погибшей в СК не назвали.
Мобильный телефон Славиной не отвечает. На ее странице в соцсети в пятницу сделана запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Днем ранее Славина сообщила в Facebook, что к ней домой в 6 утра пришли с обыском по делу о нежелательной для России организации и искали документы и счета "Открытой России". По ее словам, в следственных действиях участвовали 12 человек, включая понятых. У нее, ее мужа и дочери изъяли всю технику и носители информации.
По словам Славиной, она вынуждена была одеваться "под присмотром незнакомой дамы", также ей не разрешили позвонить адвокату. В тот же день, по сообщениям партии "Яблока" и нижегородского штаба Навального, в городе прошли обыски у некоторых других активистов и политиков.
В октябре 2019 года суд оштрафовал Славину на 70 000 рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу.
В марте 2019 года она была оштрафована на 20 000 рублей за акцию памяти Бориса Немцова.
"Доведение до самоубийства"
Ее гибель нужно расследовать в рамках уголовного дела, считает исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. "Считаю, что есть факт доведения Ирины Славиной до самоубийства", - заявил Пивоваров "Интерфаксу" в пятницу.
Собеседник агентства отметил, что накануне Славина сообщала в соцсетях об обысках, которые были связаны с делом "Открытой России". При этом, по его словам, она не имела никакого отношения к "Открытой России".
Это не первый случай самосожжения активистов в России за последнее время. 10 сентября 2019 года совершил акт самосожжения перед зданием парламента Удмуртии Альберт Разин - советский и российский удмуртский общественный и религиозный деятель. Он прошел на этот шаг, протестуя против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков малых народов, который мог бы привести к снижению числа носителей удмуртского языка.