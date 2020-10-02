В некоторых районах Таллинна подорожает вывоз мусора

Освобождение контейнеров с биоотходами подешевеет минимум на 50 центов, а контейнеров со смешанными отходами - подорожает почти на 5 центов. На предприятии прокомментировали, что изменение цены связано с желанием мотивировать и возродить сортировку мусора.

Освобождение контейнеров с бумагой и картоном по-прежнему бесплатно.

В компании отметили, что не меняли цены на эти услуги с 2013 года.

Таллиннский центр отходов будет обслуживать по новому прейскуранту всех жителей Хааберсти, Пирита, Мустамяэ и Кристийне, поскольку с ноября районы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн обслуживает Eesti Keskkonnateenused AS и для них действуют другие цены.