Пт, 2.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

В некоторых районах Таллинна подорожает вывоз мусора

Мусоровозы.

ФОТО: Sander Ilvest

Таллиннский центр отходов сообщил, что с ноября меняет прейскурант услуги вывоза мусора. Меняются цены за вывоз биоотходов и смешанных отходов. 

Освобождение контейнеров с биоотходами подешевеет минимум на 50 центов, а контейнеров со смешанными отходами - подорожает почти на 5 центов. На предприятии прокомментировали, что изменение цены связано с желанием мотивировать и возродить сортировку мусора.

Освобождение контейнеров с бумагой и картоном по-прежнему бесплатно. 

В компании отметили, что не меняли цены на эти услуги с 2013 года. 

Таллиннский центр отходов будет обслуживать по новому прейскуранту всех жителей Хааберсти, Пирита, Мустамяэ и Кристийне, поскольку с ноября районы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн обслуживает Eesti Keskkonnateenused AS и для них действуют другие цены. 

Кесклинн обслуживает Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, а в Нымме до 1 декабря действует временная ситуация со свободным рынком. 

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