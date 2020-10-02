В Линнамяэском русском лицее выявлен больной COVID-19

В таллиннском Линнамяэском русском лицее в пятницу, 2 октября, выявлен больной COVID-19, который сейчас находится на самоизоляции, пишет Rus.ERR.
Контакт с заболевшим имели ученики нескольких классов (4А, 5С, 5Е, 9В, 9vet), в связи с чем они будут находиться с 3 октября на самоизоляции и дистанционном обучении. Предполагаемая дата возвращения в школу - 14 октября.
Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в здании основной школы будет проведена полная дезинфекция.
5 октября для всех учащихся с 1-го по 9-й класс организуется дистанционное обучение.