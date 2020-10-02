Карантин должны будут соблюдать пассажиры из 32 европейских стран

Карантин должны будут соблюдать люди, прибывающие в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, с Кипра, из Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, с Мальты, из Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии и Соединенного Королевства.

Согласно решению правительства, ограничение передвижения не распространяется на прибывающих из Литвы людей в следующих случаях: если они приезжают в Эстонию для работы, получения образования, пользования медицинскими услугами, по причинам семейного характера или с целью транзита, у них нет симптомов заболевания и нет данных, что они контактировали с больными коронавирусом. Эти же исключения будут действовать и в отношении пассажиров из Латвии и Финляндии, если коэффициент заболеваемости в этих странах превысит 25.