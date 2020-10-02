Карантин должны соблюдать пассажиры из 32 европейских стран

Согласно решению правительства, ограничение передвижения не распространяется на прибывающих из Литвы людей в следующих случаях: если они приезжают в Эстонию для работы, получения образования, пользования медицинскими услугами, по причинам семейного характера или с целью транзита, у них нет симптомов заболевания и нет данных, что они контактировали с больными коронавирусом. Эти же исключения будут действовать и в отношении пассажиров из Латвии и Финляндии, если коэффициент заболеваемости в этих странах превысит 25.