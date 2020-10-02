Финская полиция обеспокоена ростом количества огнестрельного оружия

В этом году количество преступлений против жизни значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество насильственных преступлений, пишет Yle.
Глава Союза полицейских ассоциаций Йонне Ринне рассказал на интервью с Yle, что пандемия коронавируса, вероятно, повлияла на ситуацию. По его словам люди в настоящее время испытывают чувства неуверенности и беззащитности.
Ринне описывает, в каких ситуациях люди совершают преступления против жизни.
"Обычно такие преступления происходят вечером, например во время вечеринок. Кто-то вытаскивает нож или огнестрельное оружие", - сказал Ринне.
По его словам, полиция обеспокоена именно ростом количества оружия.
"К нам всё чаще поступает информация о том, что все чаще вместо ножей люди носят с собой огнестрельное оружие, иногда даже автоматы", - отмечает Ринне.
Он также боится, что «шведский» сценарий может повториться в Финляндии. По словам Ринне, рост количества насильственных преступлений в Швеции связан с недостаточным финансированием полиции, а также с проблемами интеграции иммигрантов в шведское общество.