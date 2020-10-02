Пт, 2.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

Финская полиция обеспокоена ростом количества огнестрельного оружия

Оружие. Иллюстративный снимок.

ФОТО: AFP / Scanpix

В этом году количество преступлений против жизни значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество насильственных преступлений, пишет Yle.

Глава Союза полицейских ассоциаций Йонне Ринне рассказал на интервью с Yle, что пандемия коронавируса, вероятно, повлияла на ситуацию. По его словам люди в настоящее время испытывают чувства неуверенности и беззащитности.

Ринне описывает, в каких ситуациях люди совершают преступления против жизни.

"Обычно такие преступления происходят вечером, например во время вечеринок. Кто-то вытаскивает нож или огнестрельное оружие", - сказал Ринне.

По его словам, полиция обеспокоена именно ростом количества оружия.

"К нам всё чаще поступает информация о том, что все чаще вместо ножей люди носят с собой огнестрельное оружие, иногда даже автоматы", - отмечает Ринне. 

Он также боится, что «шведский» сценарий может повториться в Финляндии. По словам Ринне, рост количества насильственных преступлений в Швеции связан с недостаточным финансированием полиции, а также с проблемами интеграции иммигрантов в шведское общество.

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