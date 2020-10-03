Сб, 3.10.2020
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Герман Голуб
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Получивший экспериментальное лечение Трамп проведет ближайшие дни в больнице

The helicopter that will carry President Donald Trump to Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Md., lands on the South Lawn of White House in Washington, Friday, Oct. 2, 2020. The White House says Trump will spend a "few days" at the military hospital after contracting COVID-19. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

ФОТО: J. Scott Applewhite / AP

Президент США Дональд Трамп по рекомендации врачей отправлен на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда, штат Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани.

"В целях предосторожности и по рекомендациям лечащего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении Макэнани.

Ранее личный врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент чувствует себя уставшим, но при этом остается в хорошем расположении духа.

По словам врача, Трампу ввели "восемь граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron". Конли отметил, что президент перенёс введение препарата "без каких-либо проблем". Об успехе испытаний коктейля из антител американская биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщала в конце сентября.

Помимо этого, по словам Конли, Трамп принимает комплекс витаминов, в частности цинк, витамин D, а также такие препараты, как фамотидин, мелатонин и аспирин.

Конли отметил, что супруга Трампа Мелания "остаётся в хорошем состоянии", у неё "лёгкий кашель и головная боль".

За состоянием президента США и первой леди следит "команда экспертов".

"Вместе мы будем составлять рекомендации президенту и первой леди в отношении последующих шагов", - отмечается в заявлении врача.

В пятницу глава аппарата Белого дома Майк Медоуз также сообщал о хорошем расположении духа Трампа, несмотря на то, что у него и у первой леди был диагностирован коронавирус.

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