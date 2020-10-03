Получивший экспериментальное лечение Трамп проведет ближайшие дни в больнице

"В целях предосторожности и по рекомендациям лечащего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении Макэнани.

Ранее личный врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент чувствует себя уставшим, но при этом остается в хорошем расположении духа.

По словам врача, Трампу ввели "восемь граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron". Конли отметил, что президент перенёс введение препарата "без каких-либо проблем". Об успехе испытаний коктейля из антител американская биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщала в конце сентября.

Помимо этого, по словам Конли, Трамп принимает комплекс витаминов, в частности цинк, витамин D, а также такие препараты, как фамотидин, мелатонин и аспирин.

Конли отметил, что супруга Трампа Мелания "остаётся в хорошем состоянии", у неё "лёгкий кашель и головная боль".

За состоянием президента США и первой леди следит "команда экспертов".

"Вместе мы будем составлять рекомендации президенту и первой леди в отношении последующих шагов", - отмечается в заявлении врача.