Мадрид с пятницы вернул локдаун из-за коронавируса

Около 4,8 млн жителей столицы Испании и девяти городов-спутников лишены возможности выезжать из населенных пунктов в течение двух недель, кроме некоторых исключений, среди которых - поездки на работу, в школу, в целях охраны здоровья или совершения покупок.

Как и во время первой волны коронавируса, Мадрид снова стал эпицентром коронакризиса в Испании. Согласно последним данным Министерства здравоохранения, сейчас на его долю приходится 35% новых случаев заражения, несмотря на то, что там проживает 14% населения страны.

Рестораны и бары в Мадриде теперь будут закрываться раньше, уменьшив наполовину разрешенное количество посетителей. Ограничения, которые уже действовали в бедных частях города с высоким уровнем заражения, теперь распространяются на весь Мадрид.