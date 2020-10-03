Мадрид с пятницы вернул локдаун из-за коронавируса

Мадрид стал первой европейской столицей, которая вернула локдаун из-за коронавируса. Произошло это в пятницу вечером, 2 октября. Новые ограничения - чуть менее строгие, чем те, что действовали в испанской столице этой весной.
Около 4,8 млн жителей столицы Испании и девяти городов-спутников лишены возможности выезжать из населенных пунктов в течение двух недель, кроме некоторых исключений, среди которых - поездки на работу, в школу, в целях охраны здоровья или совершения покупок.
Как и во время первой волны коронавируса, Мадрид снова стал эпицентром коронакризиса в Испании. Согласно последним данным Министерства здравоохранения, сейчас на его долю приходится 35% новых случаев заражения, несмотря на то, что там проживает 14% населения страны.
Рестораны и бары в Мадриде теперь будут закрываться раньше, уменьшив наполовину разрешенное количество посетителей. Ограничения, которые уже действовали в бедных частях города с высоким уровнем заражения, теперь распространяются на весь Мадрид.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Мадриде зафиксировано 850 случаев коронавируса на 100 000 человек, худший показатель в Европе.