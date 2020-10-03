Сб, 3.10.2020
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Герман Голуб

В Риме ввели обязательный масочный режим

Римский Колизей

ФОТО: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

С сегодняшнего дня в итальянском Риме ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Его ввели также в близлежащем к столице регионе Лацио. Об этом сообщает Reuters.

В Италии накануне впервые с конца апреля зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев коронавируса. На Лацио приходится около 265 из этих случаев.

яд других регионов Италии, в том числе Кампания с центром в Неаполе, уже сделали ношение маски обязательным на улице. Раньше ее нужно было носить только в закрытых общественных местах.

Глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что большинство случаев связанны с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

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