В Риме ввели обязательный масочный режим

С сегодняшнего дня в итальянском Риме ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Его ввели также в близлежащем к столице регионе Лацио. Об этом сообщает Reuters.
В Италии накануне впервые с конца апреля зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев коронавируса. На Лацио приходится около 265 из этих случаев.
яд других регионов Италии, в том числе Кампания с центром в Неаполе, уже сделали ношение маски обязательным на улице. Раньше ее нужно было носить только в закрытых общественных местах.
Глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что большинство случаев связанны с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования.