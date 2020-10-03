В Риме ввели обязательный масочный режим

В Италии накануне впервые с конца апреля зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев коронавируса. На Лацио приходится около 265 из этих случаев.

яд других регионов Италии, в том числе Кампания с центром в Неаполе, уже сделали ношение маски обязательным на улице. Раньше ее нужно было носить только в закрытых общественных местах.