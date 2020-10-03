COVID-19: в ЕС проверяют действие лекарства от коронавируса на почки

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет, может ли препарат ремдесивир, использующийся в Евросоюзе при лечении пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2, негативно влиять на почки.

Как пояснило ведомство 2 октября, в его распоряжении имеются сообщения о том, что у некоторых больных, которым для лечения COVID-19 прописывали ремдисивир, развились острые заболевания почек. Были ли эти нарушения вызваны препаратом или самими коронавирусом, пока не известно, подчеркивают в EMA.

По сообщению врача Белого дома, это лекарство начал принимать президент США Дональд Трамп после того, как у него был выявлен коронавирус.

Препарат ремдесивир был разработан калифорнийской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. В середине апреля 2020 года канадские ученые сообщили, что, по их наблюдениям, он препятствует размножению коронавируса.

В мае власти США в экстренном порядке выдали разрешение на использование ремдесивира при уходе за пациентами с атипичной пневмонией COVID-19, а вскоре после этого, в конце июля, правительство страны скупило практически весь его мировой запас - 500 тысяч доз, доступных на тот момент, плюс 90 процентов объема, который компания Gilead Sciences должна была произвести в августе и сентябре.