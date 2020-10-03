Известная эстонская сеть закрывает спортклуб, который посещали около 5000 человек в месяц

Ранее издание сообщало, что шум спортклуба, работающего на третьем этаже восьмиэтажного жилого и коммерческого дома, беспокоит жильцов.

По словам генерального директора MyFitness Estonia Тийны Отс, основная причина заключается в том, что здание, в котором расположен клуб, не позволяет MyFitness предлагать услуги, соответствующие их стандартам.

По словам Отс, для того, чтобы звук из клуба не доходил до квартир, была произведена реорганизации: прекращены занятия на велотренажерах, пересмотрена звукоизоляция стен и потолка, перенесены колонки, ограничен максимальный уровень звука в студии групповых занятий и заменен материал полового покрытия в атлетическом зале. «Но, к сожалению, все эти меры не решили проблему», - добавила Отс.

Поэтому было решено закрыть популярный спортивный клуб, который посещают около 5000 человек в месяц. «Мы надеемся вернуться в Пярну в будущем, но пока не можем давать никаких обещаний. Времена тяжелые, но вполне возможно, что однажды будет возможность вернуться», - отметила Отс.

По словам генерального директора спортклуба, в их сети в летней столице работает 17-19 человек, большинство из которых до сих пор работают еще в некоторых клубах. «Возможно, мы сможем предложить некоторым из них возможность работать в другом клубе MyFitness», - сказала Отс.