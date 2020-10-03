Финляндия на месяц возобновляет контроль на границах

"Сейчас прибыть в страну смогут лишь те иностранцы, которые в ней законно проживают, работают, учатся, либо путешествуют по семейным делам, например, прибывают на свадьбы, похороны и в подобных случаях. На пунктах проверки должностные лица будут просить предоставить документы, доказывающие цель поездки", – говорится в сообщении.