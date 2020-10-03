Сб, 3.10.2020
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Хендрик Эвертссон

Финляндия на месяц возобновляет контроль на границах

Politsei kontrollpunkt Soomes Uusimaa maakonna piiril.

ФОТО: AFP / Scanpix

Финляндия информировала партнеров по Евросоюзу, что возобновила контроль на внутренних границах блок и начала ограничивать прибытие из других стран ЕС, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.  

"Сейчас прибыть в страну смогут лишь те иностранцы, которые в ней законно проживают, работают, учатся, либо путешествуют по семейным делам, например, прибывают на свадьбы, похороны и в подобных случаях. На пунктах проверки должностные лица будут просить предоставить документы, доказывающие цель поездки", – говорится в сообщении.

Пограничный контроль на месяц, с 19 сентября по 18 октября, возобновлен с Литвой, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Испанией, Австрией, Люксембургом, Португалией, Францией, Словенией, Швейцарией, Грецией, Данией, Италией, Венгрией, Мальтой, Исландией, Норвегией, Швецией, Германией, Словакией и Эстонией. 

Так Финляндия отреагировала на рост заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в этих Европейских странах. 

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