Сб, 3.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

Во Франции за сутки COVID-19 заразились больше 12 тысяч человек

Pilt illustreeriv. Pariisi elanik Covid-19 testi tegemas. Testi tegemisega tuleb arvestada ka paljudel neil, kes soovivad kuskile reisida.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Согласно официальным данным Минздрава, опубликованным 2 октября, за сутки во Франции зарегистрировано 12 148 новых случаев коронавируса и 136 новых смертей от него, cообщает Фонтанка.ру со ссылкой на La Provence.

По крайней мере, 32155 человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в марте, 1276 человек были госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии, что на 11 больше, чем днем ранее, из общего числа госпитализированных 6758 человек (+106 за 24 часа).

Расследуются 1246 случаев группового заражения, или «кластеров», из них 255 — в домах престарелых.

Правительство страны считает, что Париж и несколько других мегаполисов страны со следующей недели должны ввести режим радикальных социальных ограничений в связи с ростом заболеваемости новым коронавирусом.

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