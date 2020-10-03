Во Франции за сутки COVID-19 заразились больше 12 тысяч человек

По крайней мере, 32155 человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в марте, 1276 человек были госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии, что на 11 больше, чем днем ранее, из общего числа госпитализированных 6758 человек (+106 за 24 часа).