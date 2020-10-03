Внимание! ⟩ Сегодня состоится прогулка по будущему парку Тондираба

«Уже в следующем году зеленая зона Тондираба станет самым крупным городским парком Ласнамяэ. В основе концепции парка — идея о единении уникальной природной зоны и условий для активного отдыха», - объяснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. «Сегодня вместе с архитекторами парка Хейки Кальбергом и Мерле Карро-Кальберг мы совершим прогулку, на которой расскажем о ценных видах флоры и фауны, найденных на территории Тондираба, и планах по развитию этой территории. Мы приглашаем всех заинтересованных жителей познакомиться поближе с этим необычным местом и высказаться по поводу его будущего», - сказал Владимир Свет.

В рамках подготовки к созданию парка были проведены исследования, целью которых было обнаружение ценных видов растений и животных и определение точных мест их обитания. Это было нужно для того, чтобы работы по создании парка не навредили существующей экосистеме. В будущем в парке появятся самые разные возможности для проведения досуга и занятий спортом для людей всех возрастов.

Создание парка Тондираба запланировано на 2021 год. Будущий парк станет частью ласнамяэского зеленого коридора, который в перспективе протянется от Кадриорга до речки Пирита.