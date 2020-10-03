По состоянию на 2015 год в Эстонии насчитывалось 2222 острова и островка. Большинство из них принадлежат государству или разделены между несколькими землевладельцами, но некоторые из них находятся в частной собственности, пишет Kodustiil.

Частные острова - довольно распространенное явление во всем мире, да и в Эстонии они не так редки, как может показаться на первый взгляд. Более крупные острова разделены между несколькими собственниками, но есть несколько разных островов и небольших островков, у которых есть только один собственник.

Вот самые известные острова, находящиеся в частных руках

Остров Пихельгалайд

Остров площадью 13,9 га, принадлежащий бизнесмену Олаву Мийлю, входит в группу островков Варбла. Протяженность береговой линии составляет около трех километров, и весь остров является природоохранной зоной, а это значит, что всякое строительство на острове запрещено.

Десять лет назад разразился скандал, когда жители прибрежной материковой деревни Мереяэрсе заметили, что на острове построили дачу и баню. Работы по углублению дна рядом с причалом также вызвали беспокойство у соседей. В ответ на запрос в Министерство охраны окружающей среды, сделанный Postimees в 2010 году, была получена информация, что углубление дна и строительство пастушьей хижины согласованы, а вот ни баню, ни дачу на острове строить нельзя.

Пихельгалайд зимой. ФОТО: Kristian Pikner / Wikimedia Commons

При более глубоком изучении вопроса выяснилось, что разрешение на строительство было таки выдано местным самоуправлением. Калью Сепп, советник по строительству тогдашней волости Варбла (после административной реформы это - волость Коонга), подтвердил, что на построенные в 2010 году дачу и баню были оформлены все документы и получены разрешения.

Остров Вийрелайд

Остров Вийрелайд, известный также как Республика Вийрелайд, имеет площадь 87 гектаров и находится между островом Муху и материком. На острове действует предлагающий услуги размещения центр отдыха, собственником которого является Прийт Виллемсон. Добропорядочные граждане крошечной республики сделали туризм основным источником дохода для острова.

Остров стал широко известен несколько месяцев назад из-за оригинального рекламного объявления, поставившего в тупик все латвийские СМИ. Прийт Виллемсон выставил остров на продажу на латвийском портале недвижимости за 1 919 968 евро, что равно численности населения Латвии. СМИ южных соседей широко освещали предложение о продаже острова, но это была всего лишь хитрая маркетинговая уловка.

Красный маяк острова Вийрелайд. ФОТО: Shutterstock

В данном порталу Turundajate liit интервью Виллемсон сказал, что хотел подшутить над латышами, ведь в Латвии нет ни одного острова. «Это была веселая история о том, что если каждый житель Латвии заплатит одно евро, то у них появится свой остров», - сказал он.

Остров Рохуси

Остров Рохуси с 1998 года принадлежит компании Тийта Вяхи Merilaine OÜ. Частный остров площадью 10,29 гектара официально находится в волости Йыэляхтме. Go Travel пишет, что остров покрыт ровным слоем птичьего помета, на нем растут причудливо изогнутые сосны. Хотя остров находится в частной собственности, ограничений на передвижение по нему нет, но пребывание на острове Рохуси вряд ли кому-нибудь покажется приятным.

Берег острова Рохуси. ФОТО: Shutterstock

Остров Вяхелоо

Этот маленький островок недавно приобрел известный эстонский рэпер nublu. Этот находящийся в заливе Хауанеэме волости Куусалу остров продавался за 29 000 евро. Месяц назад его купила фирма Kaigas OÜ, чьим единственным членом правления является nublu.

Остров площадью около одного гектара - это не просто место, где можно поставить палатку и наблюдать в бинокль за перелетными птицами. На острове разрешены небольшие постройки, а также сооружение лодочного причала. Для этого уже проведено обследование морского дна.

Остров Вяхелоо. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

О покупке острова рэпер объявил летом в своем хите «1-2».

Остров Пихлалайд

Остров площадью 6,64 гектара находится в проливе Соела Саареского уезда и принадлежит предприятию Avenurm OÜ, собственником которого является Тийт Арро, один из руководителей Эстонского объединения мыз. Так же ему приналежит мыза Пильгусе в западной части Сааремаа.

Пихлалайд. ФОТО: Tiit Tõnurist/Hiiumaa Mudeliklubi/Wikimedia Commons

В 2007 году Saarte Hääl писал, что у Арро собирается построить на острове комплекс для отдыха с пристанью. Хотя документы были подготовлены, на Пихлалайд и в помине нет центра для отдыха. В настоящее время на острове есть лишь несколько ветхих построек и огромное количество разных птиц, многие из которых находятся в списке исчезающих видов.

Остров Мохни

У острова Мохни два собственника: Эстонская республика и коллекционер Яан Маницкий. Ему принадлежит одно из крупнейших в Эстонии частных собраний изобразительного искусства, экспонаты которого выставлены в художественном музее в Вийнисту. Площадь острова - 61,5 гектара, из которых 4,4 гектара в 2000 года находятся в собственности Маницкого. После сделки купли-продажи по поводу купленного земельного участка возник крупный спор, в результате которого тогдашняя волость Локса получила штраф в размере 600 000 крон (38 347 евро), писал Äripäev.

Маяк на острове Мохни. ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Сегодня остров Мохни - популярное место для увеселительных летних поездок. На острове есть несколько построек советской эпохи и великолепный маяк. До Второй мировой войны остров Мохни был перевалочным пунктом для контрабандной торговли спиртом.

Остров Хыралайд

Единственный выставленный сейчас на продажу остров в Эстонии - это остров Хыралайд площадью 22,5 гектара на восточном побережье Хийумаа. Впервые остров был упомянут Августом Вильгельмом Хупелем в 1782 году. Собственник острова неизвестен, но это единственный остров в Эстонии, который продается на престижном портале частной островной недвижимости Private Islands Online.

Остров Хыралайд. ФОТО: Tiit Tõnurist/Hiiumaa Mudeliklubi/Wikimedia Commons

В рекламе недвижимости говорится, что остров почти не тронут цивилизацией. В самой высокой части острова находятся развалины старого хутора, вместо которого можно построить новый дом. Кроме того, на острове есть старый колодец с питьевой водой. Кроме того, в рекламе недвижимости говорится, что море, окружающее остров, чистое и богато рыбой. Цена острова 895 503,6 евро. Объявление о продаже можно прочитать ЗДЕСЬ.

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