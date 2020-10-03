Одна из старейших типографий Эстонии обанкротилась

Хотя компания Uniprint в последние годы стабильно несла убытки, сокрушительный удар ей нанес коронакризис и чрезвычайное положение, когда клиенты перестали оплачивать счета вовремя.

Также типография поссорилась с арендатором. Ärileht в августе этого года писала, что арендатор Vintselle OÜ подозревает, что задолжавшая 100 000 евро компания Uniprint пытается вывезти из здания заложенную для покрытия долгов технику. Чтобы предотвратить это, арендатор припарковал перед зданием экскаватор, маленький микроавтобус и грузовик.

У Uniprint налоговая задолженность перед Налоговым департаментом в размере почти 350 000 евро, и еще сотни тысяч долгов перед партнерами. Отчет за прошлый год компания пока не представила, а в 2018 году типография заработала чуть меньше 4 миллионов евро оборота и 100 000 прибыли. Прошлые года, как уже было сказано, фирма тоже оказывалась в минусе.

Владельцем и руководителем фирмы является Александр Федоров. По последним данным, в Uniprint работали 45 человек.