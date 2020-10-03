Самоуправления Эстонии готовятся затянуть потуже пояса

Профицит этого года связан с тем, что волости и города сократили свои расходы больше, чем cнизились их доходы. Кроме того, государство поддержало местные самоуправления в связи с коронавирусом, предоставив пакет помощи в размере 130 миллионов евро.

Из 130 миллионов тридцать предназначались непосредственно для компенсации последствий кризиса, то есть для стабилизации доходной базы волостей и городов. В качестве основной суммы каждому местному самоуправлению было выделено по 80 000 евро (40 000 евро для самоуправлений с населением менее 4 000 человек), оставшаяся поддержка распределялась в зависимости от количества жителей.

На содержание местных дорог государство выделило еще 30 млн евро, а на новые инвестиции - 70 млн евро .

В качестве одной из антикризисных мер государство повысило кредитный потолок для основной деятельности местых самоуправлений с 60 до 80 процентов бюджета, но в следующем году он снизится обратно до 60 процентов. Город Тарту указал в пояснительной записке к новому бюджету, что, хотя повышение лимита кредита даст им возможность потратить более 30 миллионов евро на инвестиции в следующем году, они не запланировали резкого увеличения инвестиций, так как это неизбежно приведет к такому же резкому сокращению в следующем году.

«Согласно прогнозу, долговые обязательства местных самоуправлений увеличатся примерно на 30 миллионов евро в 2021 году», - сказал советник отдела управления финансами местных самоуправлений Министерства финансов Андрус Йыги.

Меры по стимулированию экономики увеличат поступления от подоходного налога в местные органы власти на 15 миллионов евро в 2021 году, и, таким образом, налоговые поступления в следующем году планируются на 23 миллиона больше, чем в прошлом году, и на 18 миллионов больше, чем в этом году. При этом необходимо учитывать, что в следующем году муниципалитеты больше не смогут учитывать государственную помощь в кризисных ситуациях, и, таким образом, доходы местных самоуправлений уменьшатся на 38 миллионов евро по сравнению с этим годом.

Йыги предполагает, что в следующем году доходы-расходы останутся такими же, как в прошлом году. «Финансовые возможности местных самоуправлений сейчас и в следующем году высоки, и, согласно текущему прогнозу, местные самоуправления не будут нуждаться в чрезвычайной помощи в кризисных ситуациях, подобной той, что была выделена этой весной», - оценил Йыги.

Алутагузе сокращает не зарплаты, а управленческие расходы

В прошлом году волость Алутагузе по доходу на душу населенияуступала только Рухну - доход на душу населения был почти на 68 процентов выше, чем в среднем по Эстонии. В этом году коронакризис сильно ударил по доходам.

Налог на окружающую среду, уплачиваемый с добычи горючего сланца, составляет значительную часть бюджета волости Алутагузе, но за последние три года эта плата значительно снизилась.