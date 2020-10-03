Самоуправления Эстонии готовятся затянуть потуже пояса

Хотя, согласно прогнозам, местные самоуправления несмотря на коронакризис закончат этот год с рекордным профицитом в 90 миллионов евро, в следующем году ожидается резкое снижение доходов, пишет Postimees.
Профицит этого года связан с тем, что волости и города сократили свои расходы больше, чем cнизились их доходы. Кроме того, государство поддержало местные самоуправления в связи с коронавирусом, предоставив пакет помощи в размере 130 миллионов евро.
Из 130 миллионов тридцать предназначались непосредственно для компенсации последствий кризиса, то есть для стабилизации доходной базы волостей и городов. В качестве основной суммы каждому местному самоуправлению было выделено по 80 000 евро (40 000 евро для самоуправлений с населением менее 4 000 человек), оставшаяся поддержка распределялась в зависимости от количества жителей.
На содержание местных дорог государство выделило еще 30 млн евро, а на новые инвестиции - 70 млн евро .
В качестве одной из антикризисных мер государство повысило кредитный потолок для основной деятельности местых самоуправлений с 60 до 80 процентов бюджета, но в следующем году он снизится обратно до 60 процентов. Город Тарту указал в пояснительной записке к новому бюджету, что, хотя повышение лимита кредита даст им возможность потратить более 30 миллионов евро на инвестиции в следующем году, они не запланировали резкого увеличения инвестиций, так как это неизбежно приведет к такому же резкому сокращению в следующем году.
«Согласно прогнозу, долговые обязательства местных самоуправлений увеличатся примерно на 30 миллионов евро в 2021 году», - сказал советник отдела управления финансами местных самоуправлений Министерства финансов Андрус Йыги.
Меры по стимулированию экономики увеличат поступления от подоходного налога в местные органы власти на 15 миллионов евро в 2021 году, и, таким образом, налоговые поступления в следующем году планируются на 23 миллиона больше, чем в прошлом году, и на 18 миллионов больше, чем в этом году. При этом необходимо учитывать, что в следующем году муниципалитеты больше не смогут учитывать государственную помощь в кризисных ситуациях, и, таким образом, доходы местных самоуправлений уменьшатся на 38 миллионов евро по сравнению с этим годом.
Йыги предполагает, что в следующем году доходы-расходы останутся такими же, как в прошлом году. «Финансовые возможности местных самоуправлений сейчас и в следующем году высоки, и, согласно текущему прогнозу, местные самоуправления не будут нуждаться в чрезвычайной помощи в кризисных ситуациях, подобной той, что была выделена этой весной», - оценил Йыги.
Алутагузе сокращает не зарплаты, а управленческие расходы
В прошлом году волость Алутагузе по доходу на душу населенияуступала только Рухну - доход на душу населения был почти на 68 процентов выше, чем в среднем по Эстонии. В этом году коронакризис сильно ударил по доходам.
Налог на окружающую среду, уплачиваемый с добычи горючего сланца, составляет значительную часть бюджета волости Алутагузе, но за последние три года эта плата значительно снизилась.
Если в 2018 году в бюджет волости поступило 4 876 741 евро экологических платежей, то в 2019 году - 3 885 063 евро. В бюджете на 2020 год поступления были установлены в размере 2 648 650 евро, но в дополнительном бюджете были сокращены еще на 400 000 евро. «Шахта "Эстония" весной не работала из-за коронавируса целый месяц», - объяснила финансовый руководитель волости Алутагузе Лууле Салла.
Дополнительный бюджет сократил расходы на управление во всех сферах в общей сложности на 384 000 евро, не было урезаний только в социальной сфере.
Сбалансировать бюджет Алатагузе помогла государственная поддержку по смягчению негативных последствий чрезвычайной ситуации в размере 160 600 евро. Еще на 238 684 евро государство предоставило волости Алутагузе экстренную помощь для строительства дорог.
По словам финансового директора, уменьшение поступления платы за право на добычу сланца для волости означает, что денег для инвестиций больше нет, и средств едва хватает для покрытия расходов на управление - например, для управления учреждениями волости необходимо брать ссуду. Однако территория волости Алутагузе велика, и всю поддержку съедает содержание дорог и зеленых насаждений.
«Из-за коронавируса как у образовательных, так и у культурных учреждения отменились мероприятия, что помогло снизить расходы, а бесснежная зима также дала возможность сэкономить», - сказала Салла.
Бюджет Алутагузе на следующий год все еще готовится, поскольку в связи с чрезвычайным положением стратегия государственного бюджета на 2021–2024 годы будет принята только в сентябре. Рийгикогу решил продлить срок представления бюджетов самоуправлений до 15 декабря.
«Государство еще не давало рекомендация по составлению бюджета на 2021 год, - сказала Салла. - Послание властям волости заключается в том, что зарплатный фонд останется на том же уровне, что и в этом году, расходы на управление должны планироваться по принципу экономии».
В прошлом году среднемесячный брутто-доход работников в волости Алутагузе составлял 1171 евро. Однако почти половина жителей Алутагузе - пенсионеры, дети или безработные.
Туристы принесли Сетомаа неожиданный дополнительный доход
Волость Сетомаа, одна из самых маленьких волостей Эстонии, расположенная напротив границы с Россией, в этом году получила неожиданный подарок: внутренние туристы привезли столько дополнительных денег, что волостная управа надеется до конца года получить профицит бюджета и даже отремонтировать музеи.
По словам мэра Сетомаа Рауля Кудре, туристическая пауза в июле-августе выровняла запланированные ранее, но потерянные из-за коронакризиса, доходы.
«Первые пять месяцев существования дома-музея Сетомаа были очень плачевными, и даже сегодня музей заработал на 75 000 евро меньше, чем планировалось за год, - пояснил старейшина волости. - Однако государственная помощь в виде субсидии на заработную плату покрывает эти расходы, и, поскольку лето выдалось удачным, мы надеемся получить плюс около 20 000 евро при государственной поддержке. В любом случае, поддержка государством туристического сектора была очень правильной».
Чтобы смягчить последствия весенней чрезвычайной ситуации, государство предоставило в общей сложности 96 401 евро в поддержку волости Сетомаа для стабилизации ее доходной базы.
По словам Кудре, государственная помощь в кризисных ситуациях оказала большую поддержку и в других сферах.
Бюджет муниципалитета на следующий год будет готов в октябре. «Правительство дало указания, чтобы мы не планировали повышение зарплат, - сказал Кудре. - Бюджет будет консервативным, как и бюджет этого года».
Старейшина волости не смог предложить, как государство могло бы улучшить получение подоходного налога в волости Сетомаа. «На поступления подоходного налога влияет занятость и заработная плата людей», - отметил он. В прошлом году средний ежемесячный валовой доход работника, проживающего в волости Сетомаа, составлял 873 евро. В прошлом году средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности составляла почти 1600 евро, локомотивом роста заработной платы является AS Värska Vesi с 82 сотрудниками.
Волость Виймси единственной снизила зарплаты
В этом году волость Виймси сформировала три дополнительных бюджета. «Мы быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и, в соответствии с перспективами, сократили и восстановили объем бюджета, запланированный на этот год», - сказал старейшина Виймси Иллар Леметти.
Первый дополнительный бюджет в начале года представлял собой обычный технический процесс, в котором указывалась сумма, перенесенная с предыдущего финансового года. Также были выделены дополнительные деньги на повышение заработной платы учителям.
По словам Леметта, второй дополнительный бюджет, принятый советом в июне, был непосредственно обусловлен коронакризисом и ожидаемым экономическим спадом и его влиянием на доходы муниципалитета.
В начале лета поступления начали улучшаться, и июньский доход уже был на уровне дохода 2019 года. По словам Леметта, в июле поступления увеличилпсь на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в августе - на 3,8 процента.
«К августу поступления от подоходного налога за 2020 год были на 3,5 процента выше, чем за тот же период прошлого года. В связи с этой радостной перспективой было решено частично восстановить бюджет. С утверждением третьего дополнительного бюджета в сентябре мы увеличили бюджет на 717 700 евро », - сказал Леметти.
"Волость Виймси консервативно подходила к подготовке дополнительных бюджетов, и мы исходили из предположения, что поступления в ближайшие месяцы могут быть не такими красивыми, а влияние новой вспышки болезни на экономику осенью еще не выявлено», - добавил он.
Волость Виймси осторожно смотрит в будущее. «Мы не получали приказа о жесткой экономии от государства, но придерживаемся консервативной линии в денежных вопросах. Мы возьмем дополнительный кредит только для того, чтобы в будущем сделать значительные инвестиции, одна из которых - строительство культурного центра Artium», - сказал старейшина.