Сб, 3.10.2020
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Алексей Навальный

Галерея ⟩ Тартуский городской марафон взял ударный старт

Сегодня утром стартовал 9-й Тартуский городской марафон, который является последним мероприятием серии Тартуских марафонов в этом году, пишет Tartu Postimees.

Несмотря на частичные ограничения в отношении проведения спортивных мероприятий, сегодня участники смогли пройти дистанцию обычным образом - бок о бок.

Любители бега сегодня утром получили положительные впечатления, к большому испытанию каждый готовился по-разному. Кто-то растягивался самостоятельно или делал разминку, кто-то разговаривал в большой компании.

Старт на 42-километровой основной дистанции был дан в 9:30, затем в 11:00 стартовали участники полумарафона (21 км), в том числе чемпионы Эстонии на этой дистанции.

Основную дистанцию ​​на 9-м Тартуском городском марафоне взялись бежать почти 600 человек, на 21-километровую дистанцию ​​ожидалось еще почти 200 человек.

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