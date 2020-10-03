Галерея ⟩ Тартуский городской марафон взял ударный старт

Сегодня утром стартовал 9-й Тартуский городской марафон, который является последним мероприятием серии Тартуских марафонов в этом году, пишет Tartu Postimees.
Несмотря на частичные ограничения в отношении проведения спортивных мероприятий, сегодня участники смогли пройти дистанцию обычным образом - бок о бок.
Любители бега сегодня утром получили положительные впечатления, к большому испытанию каждый готовился по-разному. Кто-то растягивался самостоятельно или делал разминку, кто-то разговаривал в большой компании.
Старт на 42-километровой основной дистанции был дан в 9:30, затем в 11:00 стартовали участники полумарафона (21 км), в том числе чемпионы Эстонии на этой дистанции.
Основную дистанцию на 9-м Тартуском городском марафоне взялись бежать почти 600 человек, на 21-километровую дистанцию ожидалось еще почти 200 человек.