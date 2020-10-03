Галерея ⟩ Тартуский городской марафон взял ударный старт

Несмотря на частичные ограничения в отношении проведения спортивных мероприятий, сегодня участники смогли пройти дистанцию обычным образом - бок о бок.

Любители бега сегодня утром получили положительные впечатления, к большому испытанию каждый готовился по-разному. Кто-то растягивался самостоятельно или делал разминку, кто-то разговаривал в большой компании.

Старт на 42-километровой основной дистанции был дан в 9:30, затем в 11:00 стартовали участники полумарафона (21 км), в том числе чемпионы Эстонии на этой дистанции.