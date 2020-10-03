Ловля судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах остановлена

По данным ученых Эстонского морского института Тартуского университета, невозможно освободить судака из рыболовных крупноячеистых сетей с размером ячеи от 130мм живым. Вся ловля с использованием данных сетей будет приостановлена ​​с 4 октября. Кроме того, с завтрашнего дня будет приостановлена ​​ловля донным неводом.

Необходимость установления ограничения на лов вытекает из постановления правительства «Возможности коммерческого рыболовства и ежегодный лов на м Чудском, Теплом и Псковском озерах, в Балтийском море и в Рижском заливе на основе разрешения на рыбную ловлю и платы за право на рыбную ловлю на 2020 год». Регламент устанавливает годовой лимит вылова для этого региона, который в настоящее время исчерпан как минимум на 90 процентов.