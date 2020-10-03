За сутки от COVID-19 умер еще один человек, заразился 71 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 71 дал позитивный результат. Умер один человек.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,05 случая на 100 000 жителей.
За последние две недели заболеваемость на 100 000 жителей по-прежнему в Ида-Вирумаа: 149. В Вырумаа соответствующий показатель составляет 118,6, в Харьюмаа 57,4.
Больше всего новых случаев выявлено в Ида-Вирумаа, где заболел 31 человек. В Харьюмаа – 26 новых случаев, в Пярнумаа, Пыльвамаа и Валгамаа – по два, в Ляэне-Вируском, Саареском, Вируском и Вильяндиском уездах – по одному. В четырех случаях место жительства не было отмечено в Регистре народонаселения. Обычно такие случаи связаны с иностранцами.
Из 26 новых случаев заболевания в Харьюмаа три связаны с заражением в кругу семьи, три – на рабочем месте. Обстоятельства заражения остальных выясняются.
11 новых случаев в Ида-Вирумаа связаны с заражением в семье, пять человек заразились от знакомых. Четыре случая связаны с рабочим местом, один – в школе и один – в детском саду, где заразился работник силламяэского детсада Rukkilill. Источник инфицирования остальных выясняется.
На лечении в больнице к утру 3 октября находятся 36 человек. В Клинике Тартуского университета скончалась пациентка в возрасте 83 лет. На искусственной вентиляции легких находятся два человека. Выписаны из больниц четыре человека.
Всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 67 человек.
В Эстонии сделано почти 220 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 3577 тестов (1,6 процента).
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Помните о масках
Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску стоит надевать при посещении закрытых помещений — магазинов, торговых центров, общественного транспорта и т.п. Это настоятельно рекомендуется в регионах, где появились новые вспышки заболевания. Маску также следует носить на открытом воздухе в людных местах, если с другими людьми невозможно соблюдать дистанцию. Важно правильно надевать, носить и снимать маску, не заразившись. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.
Департамент здоровья подчеркивает: ситуация усугубляется
Важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.
Поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.