За сутки от COVID-19 умер еще один человек, заразился 71 человек

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,05 случая на 100 000 жителей.

За последние две недели заболеваемость на 100 000 жителей по-прежнему в Ида-Вирумаа: 149. В Вырумаа соответствующий показатель составляет 118,6, в Харьюмаа 57,4.

Больше всего новых случаев выявлено в Ида-Вирумаа, где заболел 31 человек. В Харьюмаа – 26 новых случаев, в Пярнумаа, Пыльвамаа и Валгамаа – по два, в Ляэне-Вируском, Саареском, Вируском и Вильяндиском уездах – по одному. В четырех случаях место жительства не было отмечено в Регистре народонаселения. Обычно такие случаи связаны с иностранцами.

Из 26 новых случаев заболевания в Харьюмаа три связаны с заражением в кругу семьи, три – на рабочем месте. Обстоятельства заражения остальных выясняются.

11 новых случаев в Ида-Вирумаа связаны с заражением в семье, пять человек заразились от знакомых. Четыре случая связаны с рабочим местом, один – в школе и один – в детском саду, где заразился работник силламяэского детсада Rukkilill. Источник инфицирования остальных выясняется.

На лечении в больнице к утру 3 октября находятся 36 человек. В Клинике Тартуского университета скончалась пациентка в возрасте 83 лет. На искусственной вентиляции легких находятся два человека. Выписаны из больниц четыре человека.

Всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 67 человек.

В Эстонии сделано почти 220 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 3577 тестов (1,6 процента).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Помните о масках

Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску стоит надевать при посещении закрытых помещений — магазинов, торговых центров, общественного транспорта и т.п. Это настоятельно рекомендуется в регионах, где появились новые вспышки заболевания. Маску также следует носить на открытом воздухе в людных местах, если с другими людьми невозможно соблюдать дистанцию. Важно правильно надевать, носить и снимать маску, не заразившись. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.

Департамент здоровья подчеркивает: ситуация усугубляется

Важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.