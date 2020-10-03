Новый глава Департамента здоровья раньше торговал очками и внедорожниками

В молодости новый генеральный директор Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно продавал очки и внедорожники, построил большой медицинский центр, а затем долгое время руководил эстонскими судебно-медицинскими экспертами. Теперь он наконец возвращается в ту область, по которой когда-то учился в университете, но откуда его унесли жизненные трудности, пишет Postimees.
Юллар Ланно продержался долго. Почти неделю. Советовался с семьей и с самим собой. Он возглавлял Эстонский институт судебной экспертизы почти полтора десятилетия, достиг вершины мира в этой области и был председателем Европейской ассоциации судебных институтов. То есть: куда идти дальше?
Он думал об этом и раньше. И не только думал, но и действовал. Выдвигал кандидатуру на должность директора клиники Тартуского университета и Северо-Эстонской региональной больницы, даже вице-канцлера Министерства внутренних дел. Но раз за разом оказывался в конкурсах вторым или третьим.
В середине августа, когда 51-летний Ланно получил предложение стать кандидатом на пост главы Департамента здоровья, ему предстояла долгая и тщательная внутренняя работа. Потому что, как признается Ланно, он должен был понять - хочет ли он еще получить еще одну серебряную или бронзовую медаль.
В последний день выдвижения кандидатур, за десять минут до конца рабочего дня, он отправил заявку. В середине прошлой недели пришло сообщение: в конкурсе с дюжиной кандидатов Ланно, наконец-то, победил!
Нельзя сказать, чтобы прежняя должность Ланно опостылела - вовсе нет. Он с нескрываемым удовлетворением показывает девятиэтажное здание Института судебной медицины. Он с энтузиазмом демонстрирует евро, доллары и фунты стерлингов, которые выглядят подлинными, но на самом деле являются поддельными, как определили эксперты института. Выявление фальшивых денег - одна из полусотни задач, выполняемых десятками подчиненных.
Теперь умные машины могут определить, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения после аварии или до нее, могут обнаружить доказательств адлительного употребления наркотиков в волосах и так далее. «Есть еще много возможностей для открытий», - говорит Ланно.
Но все-таки, заканчивая Тартуский университет, он давал клятву Гиппократа. Но применить ее в жизни возможностей выпадало немного. Теперь настало время для этого, осознал он.
Отказался от Америки
Трудная жизнь в первые годы Эстонской Республики отвлекла Ланно от выбранного пути. После окончания ТУ по специальности врача он устроился на работу в кардиологическое отделение Мустамяэской больницы, а через несколько месяцев ему порекомендовали перейти в команду коронарной хирургии под руководством известного Тоомаса Саллинга для обучения на анестезиолога. Рассматривалась возможность поехать на учебу в Америку на пару лет. Но Ланно колебался. Он подумал про себя, что оставит в Эстонии жену с маленьким ребенком, а, вернувшись, возможно и не получит работу, соответствующую его навыкам. И не полетел за океан.
Эстония была тогда молодой страной, денег было мало. Зарплата, которую Ланно получал в больнице, едва составляла тысячу крон. Многие новоиспеченные врачи нашли себе более оплачиваемое применение в других местах, например, в международных фармацевтических компаниях. Ланно стал директором по продажам в фирме Norman Optika. «Мы договорились в семье, что один член семьи будет продолжать работать врачом, а другой будет зарабатывать деньги для семьи».
И он зарабатывал: 4500 крон в месяц. Кроме того, в его распоряжении был служебный автомобиль Ford Scorpio и мобильный телефон Siemens для работы.
Когда в центре Таллинна был построен универмаг Stockmann, вначале должен был появиться представительский магазин Instrumentarium, одного из самых влиятельных концернов по продаже оптики в странах Северной Европы. Вместо этого Ланно отвоевал место для торговой точки Norman Optika.
Позднее он просто купил Instrumentarium и за следующие полтора года открыл семь магазинов в Эстонии.
После этого Ланно решил купить личную машину и приобрел угольно-черную Audi A6 с литыми дисками. Это было время, когда в Эстонии были в моде кражи автомобилей.
Украденная машина
Итальянский бизнесмен Эрнесто Преатони, построивший в Таллинне тороговый центр Kristiine, организовал серию лекций о предпринимательстве для молодежи. Попал в число слушателей и Ланно. Одним из выступавших был экономист Хардо Паюла, который, говоря о прелестях и трудностях макроэкономики, привел такой пример: если чью-то машину угоняют, в социальном плане ничего не меняется - просто теперь на ней ездит кто-то другой.
Когда после выступления Паюла Ланно вернулся на парковку позади здания городской управы, его машина исчезла. «Это был момент, когда я подумал, что мне нужна работа, на которой я мог бы снова получить служебную машину», - говорит он.
Вскоре он заметил в газете объявление о том, что представительство Toyota Motor Corp в Эстонии ищет менеджера по маркетингу. Победителя конкурса из четырех туров определяли люди из Финляндии и Японии. Ему пришлось объяснять им, почему врач, прошедший обучение в Эстонии, хочет продавать автомобили, в то время как в Финляндии и Японии врач зарабатывает столько же, сколько президент или глава правительства. «Я был настолько убедителен, что меня наняли», - говорит Ланно.
Почти десять лет он организовывал продажи Toyota и рекламные кампании в странах Балтии, а также показывал новые автомобили на автосалонах. Получил, конечно, служебный автомобиль, сначала Corolla, а затем внедорожник Land Cruiser.
Заработанное в Toyota было потрачено, когда в ходе реформы семейной медицины его жена Рийн, терапевт из больницы Меремеэсте, открыла свою семейную практику. Прежний прендодатель тогда дал понять, что на его земле дальнейшая деятельность невозможна. Юллар Ланно искал в Таллинне места для строительства центра семейных врачей, но вынужден был признать, что подходящих мест нет. Так он оказался в Западно-Таллиннской центральной больнице, руководитель которой Пеэп Пыддер согласился, чтобы центр был построен рядом с их зданием.
Менее чем через два года был построен Центр здоровья Мериметса, куда ежегодно за советом и помощью обращаются почти 40 000 таллинцев, в том числе, к доктору Рийн Ланно. Банки, которые сначала не хотели давать в кредит деньги на строительство центра - за исключением Ühispank - после успешного старта наперебой выступали с предложением рефинансировать ссуду на более выгодных условиях.
Дружеские связи
После завершения строительства центра здоровья канцлер Министерства юстиции Юри Пихль позвал Ланно возглавить эстонское бюро судебно-медицинской экспертизы. Проведя два месяца на своей новой работе Ланно удивился, что в офисе есть оборудование для определения ДНК и люди с докторскими степенями, но работы, помимо установления отцовства, не так много, а полиция тратит два-три года на анализ ДНК за счет собственных средств. Ланно предложил Пихлю и министру юстиции Рейну Лангу: анализы ДНК должны быть объединены.
Более того, полтора года спустя были сформированы бюро судебно-медицинской экспертизы, а затем и Эстонский институт судебной экспертизы Ланно. Логично, что благодаря своей информированности Ланно выиграл конкурс на должность руководителя нового объединенного учреждения.
Список заслуг Ланно на посту главы института обширен. Построив новое современное здание, он всегда находил в Европе деньги - миллионы - на покупку дорогостоящего оборудования. Таким образом, КаПо доверила институту экспертизу взрывчатых веществ и взрывов. Недавно было запущено дигитальное вскрытие.
Однако круг замкнулся в том смысле, что Ланно хотел вернуться к специальности, которую изучал в университете. Но работать во главе Департамента здоровья будет непросто. В наш век страхов перед коронавирусом ведомство часто испытывает давление со стороны политиков. Однако он их не боится, заверяет Ланно, поскольку дружно ладит с разными представителями властей, такими как Райво Айг и Урмас Рейнсалу, Таави Аас и Март Хельме.
«Если говорить о давлении, - объясняет Ланно, - нужно понимать, что молоток не должен бить так сильно, чтобы нижняя половина не могла выдержать удар».
Иными словами: если оказывающей давление стороне объяснить, что происходит, когда они действуют слишком поспешно или дерзко, можно будет найти разумный баланс и лучшее решение.
До сих пор, несмотря на сюрпризы и трудности, Ланно всегда находил баланс в своей работе.