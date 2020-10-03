Новый глава Департамента здоровья раньше торговал очками и внедорожниками

И он зарабатывал: 4500 крон в месяц. Кроме того, в его распоряжении был служебный автомобиль Ford Scorpio и мобильный телефон Siemens для работы.

Когда в центре Таллинна был построен универмаг Stockmann, вначале должен был появиться представительский магазин Instrumentarium, одного из самых влиятельных концернов по продаже оптики в странах Северной Европы. Вместо этого Ланно отвоевал место для торговой точки Norman Optika.

Позднее он просто купил Instrumentarium и за следующие полтора года открыл семь магазинов в Эстонии.

После этого Ланно решил купить личную машину и приобрел угольно-черную Audi A6 с литыми дисками. Это было время, когда в Эстонии были в моде кражи автомобилей.

Украденная машина

Итальянский бизнесмен Эрнесто Преатони, построивший в Таллинне тороговый центр Kristiine, организовал серию лекций о предпринимательстве для молодежи. Попал в число слушателей и Ланно. Одним из выступавших был экономист Хардо Паюла, который, говоря о прелестях и трудностях макроэкономики, привел такой пример: если чью-то машину угоняют, в социальном плане ничего не меняется - просто теперь на ней ездит кто-то другой.

Когда после выступления Паюла Ланно вернулся на парковку позади здания городской управы, его машина исчезла. «Это был момент, когда я подумал, что мне нужна работа, на которой я мог бы снова получить служебную машину», - говорит он.

Вскоре он заметил в газете объявление о том, что представительство Toyota Motor Corp в Эстонии ищет менеджера по маркетингу. Победителя конкурса из четырех туров определяли люди из Финляндии и Японии. Ему пришлось объяснять им, почему врач, прошедший обучение в Эстонии, хочет продавать автомобили, в то время как в Финляндии и Японии врач зарабатывает столько же, сколько президент или глава правительства. «Я был настолько убедителен, что меня наняли», - говорит Ланно.

Почти десять лет он организовывал продажи Toyota и рекламные кампании в странах Балтии, а также показывал новые автомобили на автосалонах. Получил, конечно, служебный автомобиль, сначала Corolla, а затем внедорожник Land Cruiser.

Заработанное в Toyota было потрачено, когда в ходе реформы семейной медицины его жена Рийн, терапевт из больницы Меремеэсте, открыла свою семейную практику. Прежний прендодатель тогда дал понять, что на его земле дальнейшая деятельность невозможна. Юллар Ланно искал в Таллинне места для строительства центра семейных врачей, но вынужден был признать, что подходящих мест нет. Так он оказался в Западно-Таллиннской центральной больнице, руководитель которой Пеэп Пыддер согласился, чтобы центр был построен рядом с их зданием.