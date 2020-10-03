Цены на автомобильное топливо в Таллинне стабилизировались

В конце рабочей недели цены на горючее в Риге и Таллинне оставались стабильными, а в Вильнюсе подорожал бензин и подешевело дизельное горючее, свидетельствуют данные агентства BNS.
На этой неделе самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное горючее было в Риге, самое дешевое - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное горючее не менялись и составили в пятницу соответственно 1,129 евро и 1,009 евро за литр.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,5% - до 1,102 евро за литр, а цена дизельного горючего уменьшилась на 1,5% и составила 0,922 евро за литр. В Таллине цены не менялись, и на АЗС Circle K 95-й бензин стоил 1,229 евро за литр, а дизельное горючее - 0,949 евро за литр.
Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не менялись. В Риге литр автогаза стоил 0,535 евро, в Вильнюсе - 0,503 евро. В Таллинне автогаз подешевел на 1,4% - до 0,562 евро за литр.