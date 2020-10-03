"Плавучие тюрьмы". Как полмиллиона моряков застряли в море, и почему это на руку русским и украинцам

До пандемии их главными конкурентами были азиаты, а именно в Азии последние полгода действуют самые жесткие ограничения и прямые запреты на смену экипажей. Набрать судовых офицеров и команду в России, на Украине или в Беларуси оказалось проще, и это - неожиданный шанс для моряков из этих стран.

В пятерке крупнейших мировых поставщиков рабочей силы для торгового флота первые места занимают Филиппины, Китай и Индонезия. За ними следуют Россия и Украина.

Однако есть и плохие новости: мировая торговля сокращается вслед за падением производства и потребления в угнетенных коронавирусом экономиках. Всемирная торговая организация прогнозирует мировой товарооборот в 2020 году на 13% ниже прошлогоднего. И это в лучшем случае, а в худшем - падение на треть.

Раз большинство этих товаров перевозится морем, значит, матросам и поварам найти работу будет сложнее. Еще до пандемии в мировом торговом флоте наблюдался избыток рядового состава примерно в 120 тысяч человек.

А вот офицеры в дефиците. На них приходится чуть меньше половины 1,6-миллионной армии моряков, и по данным Международной палаты судоходства (ICS), спрос на старпомов, механиков и электриков превышает предложение на 16 тысяч человек.

Нынешний кризис со сменой экипажей отчасти объясняется и страновой конкуренцией: крюинговые компании, подбирающие команды в своих странах, апеллируют к репутации. Каждый матрос, который соглашается на продление контракта и отказывается качать права, защищает честь нации, говорят они. И не дает судоходным компаниям повода сомневаться в надежности, скажем, филиппинцев или индонезийцев.

Другие говорят, что кризис - результат "идеального шторма", и ничего не попишешь, пока пандемия не спадет. Потому что, с одной стороны, карантин захлопнул границы и взвинтил цены на доставку моряков. А с другой, ситуацией воспользовались темные личности в отрасли.

Они всегда были ложкой дегтя, но только сейчас отдельные конфликты с моряками слились в один общий гуманитарный кризис в мировом океане. И по этой нижней планке ровняют всех судовладельцев и агентов, на какие бы ухищрения и расходы они ни шли ради замены экипажей.

Чем все это может закончиться

Японский танкер сел на мель у острова Маврикий Reuters Японский танкер сел на мель у острова Маврикий в конце июля. Человеческий фактор - основная причина аварий на торговом флоте

"Хватит это терпеть, - возмущается один из авторов сентябрьского отчета ITF о кризисе смены экипажей Одд Руне Мальтеруд, возглавляющий комитет ITF по безопасности на море. - Судоходство превратилось в бомбу замедленного действия, и все это может закончиться экологической катастрофой".

"Моряки утомлены, подавлены и все чаще клянут тот день, когда решили выйти в море, - сгущает краски его коллега из ITF Дэвид Хайндел. - Они боятся, что на них повесят ответственность за аварии, неизбежные при работе за пределами физических и моральных сил".

Три четверти всех аварий, кораблекрушений и смертей в торговом флоте в той или иной степени вызваны ошибками экипажа, приводит агентство Bloomberg оценки ведущей страховой компании Allianz.

"Такой кошмарной ситуации с судами и экипажами я не видел ни разу за последние десятилетия, - цитирует Bloomberg старшего консультанта Allianz по морским перевозкам Эндрю Кинзи. - Все, кто зарабатывает на этом бизнесе, должны вместе найти выход из сложившегося положения. Каждый должен взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на другого".

Буря эмоций, посеянная профсоюзами и докатившаяся до пустых коридоров ООН посредством видеосвязи, постепенно оборачивается ветром перемен. Власти понемногу просыпаются: в Австралии задержаны уже несколько пароходов за нарушение трудовых норм, в других странах постепенно ослабляют карантин и открывают границы.