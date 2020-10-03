В следующем году Кайтселийт получит от Минобороны меньше денег

В прошлом году, согласно пояснительной записке к проекту госбюджета, из бюджета Минобороны Кайтселийту было выделено 39,4 млн евро, в этом году - 39,8 млн евро.

В 2021 году объем бюджета Минобороны на оперативную поддержку Кайтселийту сократится до 39,2 млн евро. По словам пресс-секретаря Минобороны, изменения с субсидиями Кайтселийту связаны с предоплатой инфраструктурных фондов.

С 2022 года, согласно пояснительной записке к проекту, поддержка Кайтселийту снова начнет увеличиваться.