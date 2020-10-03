В следующем году Кайтселийт получит от Минобороны меньше денег

Субсидии Кайтселийту из бюджета Министерства обороны в 2021 году уменьшатся, после чего сумма снова начнет расти.
В прошлом году, согласно пояснительной записке к проекту госбюджета, из бюджета Минобороны Кайтселийту было выделено 39,4 млн евро, в этом году - 39,8 млн евро.
В 2021 году объем бюджета Минобороны на оперативную поддержку Кайтселийту сократится до 39,2 млн евро. По словам пресс-секретаря Минобороны, изменения с субсидиями Кайтселийту связаны с предоплатой инфраструктурных фондов.
С 2022 года, согласно пояснительной записке к проекту, поддержка Кайтселийту снова начнет увеличиваться.
Таким образом, объем поддержки Кайтселийту планируется в размере 43,3 млн евро на предстоящий год, 44,2 млн евро к 2023 году и 45,6 млн евро к 2024 году.