Сб, 3.10.2020
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Алексей Навальный
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В следующем году Кайтселийт получит от Минобороны меньше денег

Kaitseliidu Põlva maleva patrullvõistlus Must Kotkas.

ФОТО: Maario Kullam

Субсидии Кайтселийту из бюджета Министерства обороны в 2021 году уменьшатся, после чего сумма снова начнет расти.

В прошлом году, согласно пояснительной записке к проекту госбюджета, из бюджета Минобороны Кайтселийту было выделено 39,4 млн евро, в этом году - 39,8 млн евро.

В 2021 году объем бюджета Минобороны на оперативную поддержку Кайтселийту сократится до 39,2 млн евро. По словам пресс-секретаря Минобороны, изменения с субсидиями Кайтселийту связаны с предоплатой инфраструктурных фондов.

С 2022 года, согласно пояснительной записке к проекту, поддержка Кайтселийту снова начнет увеличиваться.

Таким образом, объем поддержки Кайтселийту планируется в размере 43,3 млн евро на предстоящий год, 44,2 млн евро к 2023 году и 45,6 млн евро к 2024 году. 

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