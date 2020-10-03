Выплаты во вторую пенсионную ступень приостановили уже 760 человек

С 1 июля этого года государство приостановило на 14 месяцев 4-процентные отчисления во вторую пенсионную ступень, но выплата двух процентов от заработной платы каждого будет продолжена, если человек в октябре не подаст заявление о временной приостановке.

«Для накопления пенсии, конечно, разумно продолжать делать выплаты, но, с другой стороны, это сильно зависит от ситуации конкретного человека, какая у него жизнь, возможно, эти два процента действительно ему помогут», - прокомментировала советник отдела политики страхования Министерства финансов Керту Федотов.

Руководитель инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла сказал, что если человеку нужна надбавка к заработной плате, он или она, например, получат 20 евро к зарплате в размере 1000 евро, но реальная выгода составит еще меньше, потому что с 20 евро будет вычтен подоходный налог.

Заявление о приостановлении должно быть подано в течение октября администратору пенсионного регистра или управляющему счетом.

Если средняя производительность фондов второй ступени будет положительной с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года, сумма, подлежащая переводу во вторую ступень, также увеличится на значение средней производительности. Компенсация не зависит от того, будет ли человек работать в 2023-м и 2024 годах и будет ли он платить взносы во вторую ступень в обычном порядке.