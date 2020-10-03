Одна из самых богатых женщин Эстонии ведет весь свой бизнес в маленьком городке

«Меня спрашивают, почему мы находимся в Вильянди, но, возможно, это ключ к нашему успеху», - сказала Орав.

«Нельзя, чтобы вся деятельность была собрана в одну корзину. Если, например, однажды я бы осталась совершенно одна и потеряла все, я бы могла справляться с работой в салоне красоты, я также могу убирать комнаты и готовить еду в отеле», - объяснила Орав, которая с состоянием в 10,1 млн евро находится в списке самых богатых людей Эстонии на 406-м месте.