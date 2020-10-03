Сб, 3.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Одна из самых богатых женщин Эстонии ведет весь свой бизнес в маленьком городке

Одна из самых богатых женщин Эстонии ведет весь свой бизнес в маленьком городке

Kaisa Orav tegutseb muuhulgas ilusalongide äris.

ФОТО: Jaanus Lensment (Postimees)

Одна из самых богатых женщин Эстонии Кайса Орав ведет свой бизнес в маленьком городе Вильянди, где миллионы ей приносят салон красоты, газовый бизнес, теннисный центр, нефтяная компания и хостел, пишет Äripäev.

«Меня спрашивают, почему мы находимся в Вильянди, но, возможно, это ключ к нашему успеху», - сказала Орав.

Широкий профиль компаний также дает Орав своего рода чувство безопасности.

«Нельзя, чтобы вся деятельность была собрана в одну корзину. Если, например, однажды я бы осталась совершенно одна и потеряла все, я бы могла справляться с работой в салоне красоты, я также могу убирать комнаты и готовить еду в отеле», - объяснила Орав, которая с состоянием в 10,1 млн евро находится в списке самых богатых людей Эстонии на 406-м месте.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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