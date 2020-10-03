Сб, 3.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

Маска для лица

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Департамент здоровья подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. «Ближайшие недели будут иметь решающее значение в вопросе взятия вируса под контроль», - заявило ведомство. Поэтому люди могут подумать о ношении масок, пишет Postimees.

«Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска - очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены», - написал департамент.

Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску важно правильно надевать, носить и снимать. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.

«Важно, чтобы мы использовали все возможности, которые помогают сдерживать дальнейшее распространение вируса», - пояснили в департаменте. 

«Учитывая рост распространения вируса в мире и Европе, следует отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать серьезных ограничений и продолжить нормальную жизнь», - добавил департамент.

Близким контактом считается ситуация, когда люди находятся ближе, чем на 2 метра друг к другу в течение более 15 минут. «Вот почему участие в коллетивных мероприятиях в больном виде - это верный способ заразить своих друзей -  часто люди несколько часов вместе в закрытой комнате и громко разговаривают», - пояснили в департаменте, добавив, что последнее помогает вирусным частицам еще быстрее распространяться.

Участники мероприятий могут установить на свой телефон коронаприложение HOIA, которое помогает более эффективно отслеживать возможные близкие контакты.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back