Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

«Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска - очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены», - написал департамент.

Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску важно правильно надевать, носить и снимать. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.

«Важно, чтобы мы использовали все возможности, которые помогают сдерживать дальнейшее распространение вируса», - пояснили в департаменте.

«Учитывая рост распространения вируса в мире и Европе, следует отменить зарубежные поездки и провести школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать серьезных ограничений и продолжить нормальную жизнь», - добавил департамент.

Близким контактом считается ситуация, когда люди находятся ближе, чем на 2 метра друг к другу в течение более 15 минут. «Вот почему участие в коллетивных мероприятиях в больном виде - это верный способ заразить своих друзей - часто люди несколько часов вместе в закрытой комнате и громко разговаривают», - пояснили в департаменте, добавив, что последнее помогает вирусным частицам еще быстрее распространяться.