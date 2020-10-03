Вырви глаз! ⟩ В этом доме с матерью и отцом живут три взрослых сына

Сорокавосьмилетняя Виктория, которая живет в Великобритании, обожает все розовое. В ее красочном доме преобладают веселые тона и изображения кошек. А недавно Виктория отремонтировала кухню всего за сто фунтов (109 евро), рассказывает Metro.

Только что отремонтированная кухня. ФОТО: @victoriapalmer/CATERS NEWS AGENCY/@victoriapalmer/Caters News Agency/Scanpix

«Розовый - мой любимый цвет. Когда люди спрашивают, как выглядит мой дом, я просто указываю на себя. Именно так и выглядит мой дом!» - говорит Виктория.

«Мне нравятся яркие цвета, они прекрасно описывают мой характер. Никто не верит, когда я говорю, что я - единственная женщина в доме», - добавляет она.

Гостиная ФОТО: @victoriapalmer/CATERS NEWS AGENCY/@victoriapalmer/Caters News Agency/Scanpix

Самая розовая комната в жилище Виктории - определенно кухня со свежим ремонтом. Кухонные шкафы, стены, предметы декора и даже техника - все розового цвета. По общему признанию, результат действительно очень розовый.

Виктория живет с мужем и тремя взрослыми сыновьями. Кроме того, у Виктории две дочери, которые живут отдельно. По словам женщины, мужской части семейство от изобилия розового в доме ни холодно ни жарко.

Входная дверь в дом Виктории. ФОТО: @victoriapalmer/CATERS NEWS AGENCY/@victoriapalmer/Caters News Agency/Scanpix