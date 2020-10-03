Вырви глаз! ⟩ В этом доме с матерью и отцом живут три взрослых сына

Виктория Палмер, мать пятерых детей, обожает яркие цвета, пишет Kodustiil. Безусловный фаворит женщины - розовый, которым она очень щедро украсила свой дом.
Сорокавосьмилетняя Виктория, которая живет в Великобритании, обожает все розовое. В ее красочном доме преобладают веселые тона и изображения кошек. А недавно Виктория отремонтировала кухню всего за сто фунтов (109 евро), рассказывает Metro.
«Розовый - мой любимый цвет. Когда люди спрашивают, как выглядит мой дом, я просто указываю на себя. Именно так и выглядит мой дом!» - говорит Виктория.
«Мне нравятся яркие цвета, они прекрасно описывают мой характер. Никто не верит, когда я говорю, что я - единственная женщина в доме», - добавляет она.
Самая розовая комната в жилище Виктории - определенно кухня со свежим ремонтом. Кухонные шкафы, стены, предметы декора и даже техника - все розового цвета. По общему признанию, результат действительно очень розовый.
Виктория живет с мужем и тремя взрослыми сыновьями. Кроме того, у Виктории две дочери, которые живут отдельно. По словам женщины, мужской части семейство от изобилия розового в доме ни холодно ни жарко.
Помимо розовой кухни, в доме Виктории есть ванная комната в стиле Микки Мауса, яркая гостиная, украшенная старинными игрушками, и спальня в пастельных розовых тонах. Даже фасад дома украшен красочными деталями.